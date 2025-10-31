Así fue el primer vuelo del avión supersónico de la NASA.

El X-59, la revolucionaria aeronave experimental de la NASA, que es capaz de viajar más rápido que la velocidad del sonido, realizó su primer vuelo sobre el desierto del sur de California justo después del amanecer. Este avance tecnológico podría abrir la puerta a una nueva era de vuelos comerciales supersónicos, más rápidos y silenciosos, incluso sobre zonas pobladas.

La NASA y el fabricante estadounidense de armas y aeroespacial Lockheed Martin hicieron la prueba con éxito. La experimentación estaba destinada principalmente a probar la integridad estructural del avión.

El vuelo de prueba del martes fue aún más lento que la velocidad del sonido, pero aún así, se celebró como un paso significativo hacia el uso generalizado de los viajes supersónicos.

El avión compacto de 100 pies despegó desde las instalaciones de Lockheed Martin Skunk Works en Palmdale, a unas 60 millas al norte de Los Ángeles, sobrevoló el desierto y aterrizó cerca del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA a unas 40 millas de distancia.

El primer avión que se movió más rápido que la velocidad del sonido, 1.235 kilómetros por hora, despegó hace casi 80 años, en 1947, según la NASA. Sin embargo, a esa velocidad pronto se prohibió el paso por tierra en los Estados Unidos, en respuesta a las encuestas. Los residentes se quejaron de que el ruido resonaba en las grandes ciudades, haciendo vibrar las ventanas y sorprendiendo al público.