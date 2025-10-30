Robo en el Museo del Louvre: dos detenidos admitieron su participación.

Cinco nuevos sospechosos fueron arrestados acusados por el robo de las joyas de la Corona de Francia en el Museo del Louvre, anunció la fiscal de París, lo que eleva a siete el número total de detenidos, de los cuales dos “admitieron parcialmente” su implicación tras 96 horas de interrogatorio.

De los cinco nuevos sospechosos, se cree que uno formaba parte de la banda de cuatro hombres que perpetró el robo, dijo la fiscal Laure Beccuau a la radio francesa RTL.

Esto significa que, tras una búsqueda de 11 días, la Policía arrestó ya a tres de los cuatro hombres que creen participaron directamente en el robo, disfrazándose de obreros de la construcción para sustraer artefactos de la época napoleónica.

En ese contexto, Beccuau señaló que la investigación aún no recuperó ninguno de los tesoros robados, valorados en más de US$ 100 millones.

Los dos primeros sospechosos fueron detenidos el pasado fin de semana, justo cuando se informó que uno de ellos intentaba huir a Argelia desde el aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de París.

Uno de los sospechosos, de 34 años y nacionalidad argelina, tenía antecedentes por infracciones de tráfico y fue identificado gracias al ADN hallado en uno de las motocicletas. Ambos sospechosos fueron puestos bajo investigación formal por robo organizado y asociación delictiva. La pareja

En tanto, los arrestos más recientes tuvieron lugar la noche del miércoles en París y en la región circundante, incluyendo Seine-Saint-Denis.