La polarización política se convierte en violencia

Cazas rusos, drones iraníes,

Con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah, la violencia política en Estados Unidos entró en una nueva fase de polarización. Este suceso no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de radicalización que ha ido en aumento en los últimos años, con agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte y una retórica cada vez más incendiaria.

El caso de Kirk ha exacerbado aún más la división, con ambos lados del espectro político utilizando el evento para reforzar sus propios relatos sobre la violencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La violencia política en EE.UU. ha experimentado un preocupante ascenso desde la década de 2010. Este aumento está intrínsecamente ligado a la creciente polarización partidista y la desconfianza en las instituciones democráticas.

Entre los ataques más sobresalientes de los últimos años está la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 por partidarios de Donald Trump enojados por su derrota ante los demócratas. Muchos analistas lo consideran un punto de inflexión.

El siguiente fue el intento de asesinato de Donald Trump, el 13 de julio de 2024, cuando recibió un disparo en la oreja durante un mitin en Pensilvania. Este ataque, que el FBI investigó como un caso de terrorismo interno, no solo puso de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras políticas, sino que también fue utilizado por Trump y sus seguidores para consolidar su narrativa de “lucha” contra sus oponentes políticos.

Unos meses después, el FBI frustró un segundo intento de asesinato contra el exmandatario mientras jugaba al golf en Florida.

Otro episodio crítico fue el asesinato en Minnesota de la legisladora demócrata Melissa Hortman:y su marido, en junio de 2025, por un fanático de derecha.

Este mismo año también se han producido en el país otros actos destacados de violencia que parecen motivados por la guerra de Israel, aliado de Estados Unidos, contra Hamas en Gaza. Dos empleados de la Embajada israelí fueron asesinados en Washington en mayo, y el presunto asesino dijo a la Policía, tras su detención, que “lo hizo por Gaza”.

Un nuevo escalón. El asesinato de Charlie Kirk ha escalado el conflicto a un nuevo nivel. Las autoridades lo calificaron como un “asesinato político selectivo”, una etiqueta que no se utilizó para describir otros actos de violencia recientes. Esta designación subraya la naturaleza ideológica del crimen y su potencial para generar un ciclo de represalias.

El asesinato de Kirk no solo avivó las llamas de la polarización, sino que ha servido como un catalizador para una serie de teorías de la conspiración y narrativas de represalias.

Inmediatamente después del tiroteo, numerosas figuras conservadoras, incluido Trump, enmarcaron el asesinato como un ataque directo de la “izquierda radical”. Este relato, que se difundió rápidamente en redes sociales, culpa a la retórica de los demócratas y sus aliados mediáticos por incitar a la violencia.

Algunos han llegado a comparar el asesinato de Kirk con el “incendio del Reichstag” de 1933, un evento utilizado por los nazis para justificar la represión de sus oponentes políticos.

En contraposición, muchos en la izquierda argumentaron que el asesinato es una consecuencia directa de la retórica incendiaria de la derecha, que ha deshumanizado a sus oponentes políticos y promovido la idea de que la violencia es necesaria para “salvar a la nación”.

Revocarán visas por justificar el crimen

Agencias

El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó con revocar visas a las personas que justificaran el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales, y alentó a los usuarios de internet a denunciar publicaciones de extranjeros en ese sentido.

“A la luz del horrible asesinato de una figura política destacada, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país”, dijo Landau en X.

Sin dar detalles, el funcionario afirmó que hubo varios casos de usuarios que respaldaron el asesinato de Kirk por sus posturas de ultraderecha.

“Me ha disgustado ver a algunos en las redes sociales alabando, justificando o minimizando el evento, y he dirigido a nuestros funcionarios consulares a tomar las medidas apropiadas”, remarcó.

Landau recibió rápidamente respuestas que señalaban comentarios específicos en internet y que lo alentaban a revocar visas que supuestamente pertenecen a residentes extranjeros en Estados Unidos.

El subsecretario de la Cancillería respondió a su vez, pidiendo a los usuarios de X que siguieran compartiendo sus mensajes respondiéndole en línea. Prometió pedir al Departamento de Estado que investigue las publicaciones.

Kirk era repudiado por sectores de izquierda y pro-palestinos por defender a Israel. Muchos mensajes en su contra provenían de estudiantes de grandes universidades que cuestionaban la guerra desatada por los israelíes en Gaza. La administración Trump apunta especialmente a esos estamentos sociales.