La princesa Amalia de Holanda cumplió 18 años pero todavía no quiere ser reina

La princesa heredera al trono holandés, Catalina-Amalia, celebró tranquilamente con la familia su cumpleaños 18 este 7 de diciembre, en sintonía con las reglas sanitarias impuestas en su país por la pandemia de Covid-19, agravada por la irrupción de la variante Ómicron, y la tradición de la discreta Casa de Orange.

Catalina-Amalia, la hija mayor del rey Guillermo-Alejandro y su esposa argentina, la reina Máxima (Zorreguieta), nació el 7 de diciembre de 2003. Debido a que el trono se transmite de padres a primogénitos, ella está destinada a ser la próxima reina de la Casa de Orange, que gobierna los Países Bajos desde 1815.

Tiene el título de Princesa de Orange desde que en 2013 su padre se convirtió en el rey y la reina Beatriz, su abuela, se apartó de escena con el título de princesa. Consciente de su posición histórica, ella dice: "Estoy al servicio de mi país. Le entrego mi vida a Países Bajos".

Aunque no está prevista ninguna celebración especial por la mayoría de edad de la princesa, el miércoles prestará juramento nuevo como miembro del Consejo de Estado del país, órgano que asesora al Gobierno en materia constitucional.

El Consejo de Estado es una de las altas instancias del Estado, órgano asesor del Gobierno y del Parlamento y que, en última instancia, crea jurisprudencia en los conflictos que surjan entre ciudadanos y administración. Según la Ley del Consejo, a partir de ahora Amalia podrá estar presente y participar en las deliberaciones, pero no tendrá derecho a voto.

El rey Guillermo es el presidente del Consejo -aunque la presidencia efectiva recae sobre el vicepresidente, el jurista Thom de Graaf- y es miembro del órgano desde que cumplió 18 años en 1985. Veinte años después, su esposa Máxima pasó a integrar el consejo. "Es una forma valiosa de familiarizarse con los problemas asociados con la gobernanza del Estado y el Estado", dijo la ex reina Beatriz, que fue integrada al Consejo en 1956.

Su llegada a la mayoría de significa que Amalia está ahora en teoría en condiciones legales para suceder a su padre como reina y jefe de Estado. Sin embargo, ella dijo en una biografía publicada recientemente que, si bien está comprometida su país, aún no está lista para reinar y pediría a su madre que actuara como regente por un tiempo si su padre abdicara o muriera pronto.

Está destinada a ser la octava monarca holandesa y cuarta mujer que ocupa el trono, después de sus antepasadas Guillermina, Juliana y Beatriz (su tatarabuela, bisabuela y abuela), que reinaron en conjunto durante más de 120 años.

Por el momento, Amalia quiere disfrutar de su juventud y estudiar: está interesada en Historia, Economía y Derecho, pero todavía no sabe qué carrera seguirá. "Quiero viajar por el mundo y hacer cosas que quizás no podré hacer veinte años. En algunas empresas hay prácticas muy interesantes, pero aún no hay nada acordado", dijo.

En junio, renunció a su derecho a un subsidio estatal de 1,6 millones de euros -que se destina al príncipe heredero para el desempeño de sus actividades- porque se sintió incómoda con la idea de recibir esa suma antes de asumir plenamente sus responsabilidades, mientras que otros estudiantes lidian con problemas financieros.

La escritora y actriz Claudia de Breij fue autorizada por el palacio a escribir una biografía de la princesa para ofrecer una mirada a la vida muy vigilada de la heredera. En el libro revela que los reyes la enviaron al psicólogo para niños porque se preocupaban por ella, y que ella habla aun sobre salud mental con un terapeuta.

"No creo que sea un tabú. Y no tengo problema en hablarlo en público. A veces todo pasa a ser demasiado para mí: la escuela, los amigos, y por eso hablo con alguien. Si tengo la necesidad, pido una cita. Me desahogo y estoy lista para otro mes", dijo la joven, en un intento de romper el tabú sobre la salud mental, que considera tan "importante" como la física.

"Creo que hablar con un profesional de vez en cuando es bastante normal, sobre todo después de lo que le pasó a mi tía", señaló Amalia, refiriéndose al suicidio de Inés Zorreguieta, hermana de la reina Máxima, en 2018. Unos años antes, su tío el príncipe Friso, hermano del rey, había muerto tras permanecer en coma durante 13 meses producto de una avalancha de nieve, otra tragedia que shockeó a la familia.