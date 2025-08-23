La revolución en Cuba es que ande la heladera: cortes de luz de hasta 20 horas diarias

Cuba suma doce meses de crisis energética total, con apagones que en algunas provincias superan las 20 horas diarias y con una infraestructura al borde del colapso. En este período se registraron además cuatro apagones nacionales que dejaron a gran parte de la isla en la oscuridad durante varios días.

Los cubanos conviven con cortes que alteran la vida cotidiana: desde la imposibilidad de conservar alimentos o utilizar electrodomésticos hasta la necesidad de madrugar para cocinar y cargar tanques de agua en las pocas horas en que regresa la electricidad. En La Habana los cortes oscilan entre 4 y 10 horas, pero en el interior del país las interrupciones superan con facilidad las 20 horas, afectando hogares, oficinas y fábricas.

Las cifras de la crisis

De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica (UNE), en mayo la duración media de los cortes alcanzó las 18 horas, con localidades que llegaron a sufrir interrupciones de hasta 38 horas consecutivas. El 12 de febrero se vivió la peor jornada, cuando el 57% del territorio quedó sin electricidad en el momento de mayor demanda.

La precariedad del Sistema Eléctrico Nacional es evidente: varias de las siete termoeléctricas de la isla se encuentran a diario fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estos equipos acumulan décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. Incluso las centrales flotantes alquiladas como solución temporal también empezaron a retirarse por falta de pago: de ocho que estaban amarradas en costas cubanas, solo queda una en operación.

Fábricas y plantas no pueden funcionar por los largos períodos sin energía

Causas y responsabilidades

La UNE atribuye el 66% de los apagones a la falta de divisas para importar combustible. Expertos independientes sostienen que la reparación completa del sistema demandaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras inalcanzables para una economía en crisis desde hace más de cinco años.

La respuesta oficial apunta contra EE.UU. por la "asfixia energética"

El gobierno de Miguel Díaz-Canel insiste en culpar a las sanciones de Estados Unidos por la “asfixia energética”, aunque evita asumir responsabilidad por las decisiones internas que condujeron al colapso. En contraste, analistas advierten que el deterioro de las centrales y la falta de inversión planificada son factores determinantes.

El plan oficial y sus límites

La principal apuesta del oficialismo es la energía solar. Con apoyo de China, La Habana anunció la construcción de 92 parques solares con una capacidad total de 2.000 megawatts. Hasta el momento, se han sincronizado 25, en línea con los plazos oficiales.

Expertos sostienen que se necesitarán sistemas de almacenamiento a gran escala

Pero expertos advierten que el proyecto, previsto para completarse en 2031, no resolverá el déficit estructural del sistema. Además de más paneles, serían necesarias grandes baterías para almacenar energía y cubrir la demanda nocturna. El propio Ministerio de Energía y Minas reconoce que las termoeléctricas seguirán siendo la base del sistema, lo que anticipa un futuro incierto.

Un nuevo corte de electricidad generalizado oscureció Cuba

Mientras tanto, la población enfrenta un presente marcado por apagones interminables, promesas incumplidas y una economía paralizada que agrava el hastío social.

DCQ