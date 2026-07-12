La Torre Eiffel y varios museos parisinos cerrarán antes por la ola de calor que azota a Francia

La Torre Eiffel y varios museos parisinos reducen sus horarios de visita por la ola de calor. Se esperan máximas de 40° en la capital francesa para los próximos días.

El operador de la Torre Eiffel señaló que el emblemático monumento parisino permanecerá abierto hasta las 16 hasta al menos el próximo miércoles.

También el Museo del Louvre cerrará a las 16, mientras que el Museo de Orsay concluirá actividades a las 17.

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La decisión es producto de las altas temperaturas que afectan a Francia, al igual que a gran parte de Europa y que provocaron miles de muertes e incendios.

El presidente Emmanuel Macron pidió mantenerse en alerta.

“Un solo segundo de distracción puede poner en riesgo a las familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestro campo”, escribió en X.

El servicio meteorológico Météo-France mantiene a 24 departamentos, incluida la capital, en alerta roja, mientras que otros 59 permanecen en alerta naranja.

“Una masa de aire muy caliente permanece estancada sobre el país durante varios días, principalmente desde el centro-oeste hasta el centro-este, pasando por la región de Isla de Francia, lo que genera un episodio de calor duradero, intenso y generalizado”, explicó el instituto meteorológico.

El gobierno activó el plan de emergencia Orsec que contempla la apertura de centros climatizados especialmente a personas mayores, aisladas o sin hogar.

En París la sede del Partido Comunista permanecerá abierta durante el fin de semana para ofrecer un refugio climatizado.

Francia atraviesa su tercera ola de calor en dos meses, ahora en medio del fin de semana largo previo al feriado nacional del 14 de julio. El episodio de calor extremo obligó a cancelar las celebraciones oficiales por la fiesta nacional que conmemora la toma de la Bastilla, mientras que muchas ciudades renunciaron a lanzar fuegos artificiales por temor a que puedan provocar incendios.

Las altas temperaturas, unidas a la sequía, han elevado al máximo el riesgo de incendios forestales. Se calcula que desde principios de año se han prendido fuego más de 25.000 hectáreas, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado.

“Nueve de cada diez incendios se deben a actividades humanas. Un segundo de descuido puede amenazar a familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestros paisajes”, advirtió Macron en X.

La ola de calor dejó 131 muertes por ahogamiento en Francia. Según el gobierno, el 55 por ciento de esas muertes se produjeron en zonas de baño no autorizadas y el 20 por ciento en lugares privados como piscinas. Las víctimas fueron en su mayoría niños y mayores de 80 años.