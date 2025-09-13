Las redes sociales fueron decisivas en la elección de la nueva premier en Nepal

Tras una semana de enorme violencia, con masivas protestas en las calles que dejaron al menos 51 muertos debido a la represión, Nepal pudo elegir a su primera ministra interina. Se trata de la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki.

Pero lo llamativo no es sólo el ascenso de esta prestigiosa mujer, sino el hecho de que su elección surgió de un popular foro en las redes sociales.

A esto se suma la paradoja de que las protestas comenzaron con el intento del gobierno de prohibir las redes sociales, algo que generó el rechazo total de los jóvenes, que son mayoría en Nepal.

La misma tecnología que el gobierno intentó censurar, se terminó utilizando para ayudar a seleccionar a la nueva dirigente del país.

Fueron los jóvenes quienes llevaron adelante las masivas protestas y los enfrentamientos con la policía. A la crisis desatada con la prohibición a las redes sociales se sumó la indignación por la desigualdad y la corrupción del gobierno comunista, en este país asiático de 30 millones de habitantes, ubicado entre China e India.

Frente al desastre en las calles, el martes pasado el KP Sharma Oli, de 73 años y líder del Partido Comunista, anunció su dimisión como primer ministro. Todavía se desconoce su paradero, pero lo más probable es que haya huido a China, su protector.

Ese martes, los manifestantes quemaron la sede del Parlamento, la residencia del primer ministro, edificios del gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton.

Tras el colapso del gobierno, los militares impusieron un toque de queda en toda la capital, Katmandú, y restringieron las grandes concentraciones.

Con el país en el limbo, los jóvenes nepalíes recurrieron a Discord, una plataforma popularizada por los videojugadores, para llevar a cabo la versión digital de una escena de convención nacional.

El debate dentro del canal Discord, que combinaba chats de voz, video y texto, resultó tan importante que se llevó a televisión nacional y se transmitía en directo en sitios de noticias.

The New York Times cuenta que los organizadores del canal son miembros de Hami Nepal, una organización cívica, y muchos de los que participan en el chat son los llamados activistas de la generación Z, quienes encabezaron las protestas de esta semana.

Los jefes del Ejército, que tomaron el poder luego de la caída del gobierno, se reunieron con los organizadores de Discord para pedirles que dispongan un posible candidato a dirigente interino.

Había varios candidatos, pero la más votada en la red social resultó la expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, quien finalmente fue elegida y ayer juró como primera ministra para liderar una transición.