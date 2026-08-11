Salieron a la luz nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del hotel CasaSur, en Palermo, Buenos Aires, que permiten reconstruir los últimos movimientos de Liam Payne junto a las dos mujeres que lo acompañaron durante las horas previas a su muerte, ocurrida el 16 de octubre de 2024. Las grabaciones, incorporadas al expediente que investiga el fallecimiento del exintegrante de One Direction, muestran a Aldana S. y Lucila G. ingresando al hotel y, minutos después, caminando junto al cantante hacia la habitación 310.

Una de las imágenes fue registrada a las 11:28 del 16 de octubre de 2024 y muestra a Payne acompañado por ambas mujeres segundos antes de ingresar a su habitación. Otra toma, captada tres minutos antes, las retrata en la recepción del CasaSur, en el momento en que ingresaron al lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las cámaras permiten seguir parte de la secuencia durante las horas siguientes. Distintas grabaciones muestran a Payne y a las mujeres conversando en el lobby del hotel y también registran un momento de tensión entre el cantante y Aldana S. La escena adquiere relevancia a partir de la declaración que la mujer realizó posteriormente ante la Justicia, en la que aseguró que Payne la había insultado y luego le confesó que el dinero no lo hacía feliz.

Según los testimonios incorporados a la investigación, el encuentro había sido acordado previamente y Payne habría contactado a Aldana S. después de ver una publicación suya en un sitio de escorts. Payne envió un taxi a buscarlas. En el camino, le pidió a Aldana S., de acuerdo a un chat hallado en la pericia a su teléfono: “Deberíamos conseguir cocaína”. Según la declaración de la mujer, el cantante posteriormente insistió con el pedido de la droga dentro de la habitación.

Aldana S. también declaró que Payne le envió un video de él mismo cantando. El chat peritado revela que el cantante le envió una foto sexualmente explícita.

En los teléfonos peritados durante la investigación también aparecieron conversaciones previas al encuentro. Allí, según consta en el expediente, Payne habría pedido “cinco gramos” con la intención de elaborar crack. Después de su muerte, los investigadores encontraron en la habitación 310 un paquete de bicarbonato de sodio, una sustancia que puede utilizarse en ese proceso.

Las imágenes de seguridad también permiten dimensionar cuánto tiempo permanecieron las mujeres en el hotel. De acuerdo con sus declaraciones y con el análisis de las grabaciones, estuvieron allí alrededor de tres horas, incluyendo el período que pasaron en los espacios comunes mientras aguardaban el supuesto pago por el encuentro.

A un año de la muerte de Liam Payne: la investigación, los homenajes y el recuerdo de sus fans

La situación terminó generando una intervención del personal del CasaSur. De acuerdo con los testimonios, luego de que Payne no pudiera entregar los 5.000 dólares que supuestamente había prometido, las mujeres fueron echadas de la habitación por el cantante y permanecieron en la planta baja del hotel mientras se intentaba resolver el pago.

En paralelo, los registros del servicio de habitaciones aportaron otro elemento a la reconstrucción de esas horas. Entre los consumos aparecen botellas de whisky Johnnie Walker Double Black y champagne Alma Crudo, de la bodega Zuccardi. Una de las facturas, correspondiente a un pedido realizado a las 10:33, incluye además una botella de Johnnie Walker Black de tamaño minibar. El número final de esa cuenta es de $664300, cerca de 500 dólares al valor oficial de ese día.

El informe toxicológico incorporado a la causa determinó posteriormente que Payne tenía 2,3 gramos de alcohol por litro de sangre y 2,7 gramos por litro de orina al momento de su muerte.

Otro de los episodios relatados por las mujeres tiene como protagonista al Rolex de oro que Payne llevaba consigo. Según sus declaraciones, ante la imposibilidad de pagarles, el cantante habría intentado entregarles el reloj como forma de compensación. Ambas dijeron que rechazaron la propuesta y que, posteriormente, Payne habría golpeado el reloj contra una pared de la habitación.

El Rolex nunca fue encontrado. Después de la muerte del cantante, los investigadores no hallaron el objeto durante el registro de la habitación. Semanas más tarde, por orden de la jueza Laura Bruniard, se realizaron allanamientos en los domicilios declarados por las dos mujeres para intentar localizarlo, pero el resultado fue negativo.

RM

LT