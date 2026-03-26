La Justicia de la ciudad liberó a Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, imputados por supuesto suministro de cocaína a Liam Payne. El cantante británico falleció el 16 de octubre de 2024, al caer de un tercer piso de un hotel del barrio porteño de Palermo.

En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado Fernando Facente, defensor de Paiz, indicó que los acusados "estaban detenidos con domiciliaria y aún se encuentran a la espera del juicio".

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En una audiencia, encabezada por la jueza Karina Andrade, se solicitó este miércoles la excarcelación del ex camarero y ex empleado del Hotel CasaSur. “Braian está feliz por la decisión de la jueza”, contó a Facente.

La decisión de la magistrada llegó luego de que el pasado 11 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la causa continúe en la Justicia porteña. La situación zanjó un extenso conflicto de competencia entre la justicia nacional y local.

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Paiz y Pereyra quedaron implicados tras la muerte del cantante. Según la causa, ambos entregaron drogas a cambios de dinero a Payne durante la estadia del cantante en el hotel de Palermo.

La causa contra ambos fue elevada a juicio, pero el Tribunal Oral en los Criminal y Correccional N°30 se declaró incompetente y el expediente migró a la órbita judicial porteña.