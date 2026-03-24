Un hombre con prisión domiciliaria rompió su tobillera electrónica y secuestró a su expareja en Rauch

Un fuerte operativo policial tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Rauch, a partir de una denuncia que señalaba que un hombre violó las condiciones de su arresto domiciliario, rompió su tobillera electrónica y mantuvo secuestrada durante varios días a su expareja. El expediente judicial se originó en septiembre de 2025, cuando la víctima acusó al imputado de amenazas y abuso sexual.

El episodio inicial se remonta al 5 de septiembre del año pasado, cuando Nilda Tapia radicó una denuncia en Tandil. En su presentación, sostuvo que su expareja, Jairo Corsi, la trasladó hasta un establecimiento rural, donde la intimidó con un arma blanca y abusó de ella.

A partir de esa exposición se abrió una investigación que derivó, seis días más tarde, en la detención del sospechoso por parte de la DDI. Posteriormente, se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, según consta en el informe policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

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Durante los meses siguientes no se registraron incidentes hasta que, este viernes 20 de marzo de 2026, un llamado a la policía desde una estación de servicio en Necochea alertó sobre una mujer que afirmó estar retenida contra su voluntad por su expareja.

Mientras tomaban los datos, y ante la presunción de que se trataba de Corsi, las autoridades verificaron que el acusado había destruido su tobillera electrónica y escapado del control judicial.

El operativo policial montado por el Grupo Halcón para capturar a Jairo Corsi | NA

La Policía se dirigió en ese momento al domicilio del imputado y confirmó su ausencia, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda para establecer el paradero de la víctima.

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A través del relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores corroboraron que la mujer se desplazaba junto a Corsi en una camioneta Ford Ranger. A su vez, el análisis de los registros telefónicos permitió ubicar al delincuente cerca de la localidad de San Manuel, partido de Lobería. Sin embargo, los rastrillajes efectuados en la zona no arrojaron resultados positivos.

Operativo en Rauch y detención de Jairo Corsi

Este domingo 22 de marzo se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del acusado en Tandil, donde se secuestraron varios teléfonos celulares. Ese mismo día, los investigadores establecieron que ambos habían abandonado la camioneta en Necochea tras quedar atascada, y continuaron la huida en motocicleta con destino a Rauch.

La camioneta Ford Ranger en la que Jairo Corsi trasladaba a su expareja, Nilda Tapia | NA

Durante la madrugada de este lunes 23, efectivos policiales localizaron a Corsi y a Tapia en el establecimiento rural “La Lonja”, a 17 kilómetros de Rauch. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se atrincheró junto a la víctima y una familia residente, que incluía a dos menores.

De inmediato se desplegó un operativo en el perímetro de la vivienda con el objetivo de lograr la rendición del imputado sin víctimas. Tras varios minutos de tensión, el hombre permitió que los niños fueran evacuados por las autoridades, mientras profería amenazas de quitarse la vida.

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Con el correr de las horas, se sumó personal del Grupo Halcón, que delimitó la zona y sostuvo negociaciones durante casi cinco horas. Ante la negativa de Corsi de entregarse, los efectivos irrumpieron en el inmueble y concretaron su detención. En ese lapso, Corsi efectuó varios disparos, aunque no se registraron personas heridas.

Tanto Tapia como los integrantes de la familia fueron rescatados sin lesiones, según confirmaron fuentes oficiales. La investigación quedó a cargo de la UFI N°16, dirigida por Marcos Eguzquiza, con intervención del Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Juan Suárez.

NG / EM