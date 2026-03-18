miércoles 18 de marzo de 2026
POLITICA
Reclamo social

Tensión en el Congreso: jubilados y familias de personas con discapacidad protestaron con fuerte operativo policial

Exigen un nuevo aumento de haberes y pago de deudas en prestaciones. El Gobierno desplegó fuerzas federales para evitar cortes de calle.

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Marcha de jubilados en el congreso. | Pablo Cuarterolo

Jubilados y familiares de personas con discapacidad realizaron este miércoles una protesta frente al Congreso para reclamar una mejora en los haberes previsionales y el pago de prestaciones adeudadas en el sector.

La movilización se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad, con presencia de la Policía Federal y Gendarmería. El objetivo fue evitar cortes de calle en la zona, en el marco del protocolo vigente.

Reclamos por atrasos y pérdida de ingresos

Los manifestantes advirtieron sobre la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y denunciaron deudas en programas como Incluir Salud y PAMI, que en algunos casos se arrastran desde hace meses.

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El reclamo se da luego de una protesta reciente frente a Casa Rosada, en la que los mismos sectores ya habían advertido que podrían profundizar las medidas ante la falta de respuestas.

Noticia en desarrollo.

LB

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