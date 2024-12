Ley de Nietos: hasta cuando se puede obtener el IDU para tramitar la ciudadanía española

El Gobierno español a través de una nueva instrucción publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) garantizó que los descendientes que se hayan creado su usuario consular podrán tramitar la ciudadanía española por Ley de Nietos, posteriormente a su fecha de finalización. La abogada argentina del Estudio Jurídico Integral Ríos, María Eugenia Ríos, subrayó a PERFIL que “si es el 21 de octubre del 2025 a las 23:59 y, yo me cree el IDU y tengo la constancia que lo obtuve antes de que la ley terminara, a mí el consulado me tiene que llamar”.

El presidente del Centro de Descendientes Españoles Unidos (CeDEU), Juan Manuel de Hoz, sostuvo que con esta instrucción el gobierno español vuelve a manifestar su buena voluntad para que todos los que están en condiciones de adquirir la doble nacionalidad , puedan hacerlo.

Ley de Nietos: “expediente familiar”, la nueva modalidad para tramitar la ciudadanía española

La iniciativa es sumamente importante, si se tiene en cuenta que el Consulado General de España en Buenos Aires está otorgando aproximadamente 10 mil citas mensuales. No obstante, las autoridades del establecimiento diplomático aseguraron que la gestión "se llevará a cabo independientemente de que no se consiga una cita previa de forma automática para presentar la documentación o no se haya recibido el correo electrónico de confirmación en la fase siguiente”.

Entrevista a la abogada especializada en ciudadanía española, María Eugenia Ríos

La nueva disposición responde al aluvión de solicitudes registradas en los consulados, especialmente en los de Argentina, donde actualmente y desde octubre de 2022, cuando entró en vigor la también denominada como Ley de Memoria Democrática (LMD), más de 480.000 ciudadanos se han registrado para tramitar la ciudadanía española.

¿Cuál es el único documento que se debe presentar en el Consulado de España en Buenos Aires?

La legista del Estudio JurÍdico Integral Ríos, María Eugenía Ríos, señaló a PERFIL que “en el Consulado General de España en Buenos Aires, el único documento que se debe presentar apostillado en el caso de los nietos, es el acta de nacimiento del solicitante junto con su DNI”. En relación con ello, la especialista en ciudadanía española precisó que “lo que viene a demostrar, es que mi dirección corrobora que me estoy presentado en el consulado que me corresponde y no, en otro”.

Ley de Nietos: ¿Puedo tramitar la ciudadanía española si soy hijo no biológico?

484.800 descendientes argentinos han solicitado tramitar la ciudadanía española por Ley de Nietos

Argentina es el país donde residen más españoles. Los inscriptos en el Consulado son 339.883, a los que se sumarían los 484.800 que han solicitado la ciudadanía española, amparados por la Ley de Nietos.

Ley de Nietos: ciudadanía española

“Esta ley los atravesó más de lo que ellos esperaban, entonces van sobre la marcha tratando de buscar soluciones para agilizar”, expresó María Eugenia Ríos.

Esto se ha traducido también en un exceso de trabajo que, en el caso de Argentina, ha llevado a reestructurar el propio Consulado General de Buenos Aires para atender la alta demanda, ya que la mayoría de las solicitudes ingresan por dicha sede consular.

La medida alivia a los consulados de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca, ante el cuantioso número de postulaciones que han recibido en los últimos dos años. La legista del Estudio Jurídico Integral Ríos destacó a PERFIL “que se están haciendo muchas misiones consulares en lo que respecta al consulado de Rosario, implementadas como una cercanía más a la gente, para que no se tenga que movilizar tanto”.

¿Los bisnietos pueden tramitar la ciudadanía española por Ley de Nietos?

Están buscando opciones, que también les ayuden a bajar el caudal de personas que concurren mes a mes a los distintos consulados de la República Argentina.

Además, durante la entrevista concedida a PERFIL, María Eugenia Ríos reparó en que “también se está flexibilizando la vía de los ‘expedientes familiares’, para que no sean todos los integrantes de la familia los que tengan que pedir un turno. De esta forma, es solo uno el que encabeza y los demás se agrupan”.

La Ley de Nietos fue mutando durante toda su vigencia y cada un mes, mes y medio, nos vamos sorprendiendo con cosas nuevas que van surgiendo en los consulados.

