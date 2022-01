Los talibanes ordenaron "decapitar" a los maniquíes con cuerpo de mujer

El régimen talibán en Afganistán sigue atacando las libertades públicas tomando medidas que consideran contrarias a la ley islámica, por ello ordenaron decapitar a los maniquíes femeninos utilizados en tiendas de ropa de la ciudad de Herat, al oeste del país. Algunos vendedores expresaron su descontento con la orden, pero otros cumplieron con el pedido que se suma una serie de medidas de los talibanes para imponer su visión estricta del islam, que limita las libertades públicas, sobre todo a las mujeres y las niñas.

"Hemos pedido a los comerciantes que corten la cabeza de los maniquíes, porque va contra la 'sharía'", confirmó el miércoles Aziz Rahman, jefe del servicio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en Herat, ciudad de unos 600.000 habitantes y tercera gran urbe del país. Algunos comerciantes trataron de esquivar la orden cubriendo la cabeza de los maniquíes, pero esa medida no contentó a los talibanes.

Los talibanes prohibieron a las mujeres viajar sin un acompañante ni velo islámico

"Si se limitan a cubrir la cabeza, o esconden el maniquí, el ángel de Alá no entrará en la tienda o en su casa para bendecirlos", afirmó Aziz Rahman. Desde el martes, circula en las redes sociales un video en el que se ve a hombres cortando con sierras las cabezas de maniquíes femeninos de plástico.

Sin mujeres modelos ni maniqués, varios comerciantes de Herat expresaron su descontento. Desde que volvieron al poder, el año pasado, los islamistas prometen ser más moderados, para intentar cambiar su imagen internacional y recibir ayuda humanitaria. Pero lo cierto es que han impuesto nuevas restricciones, especialmente contra las mujeres y las niñas

"Como pueden ver, cortaron las cabezas de los maniquíes en la tienda", lamenta Basheer Ahmed, quejándose de que cada uno de sus maniquíes le costó 5.000 afganis (unos 47 dólares). "Cuando no hay modelo, ¿Cómo esperas vender tus productos?", se preguntó. Por el momento, los talibanes no han emitido ninguna orden a nivel nacional sobre estas figuras de plástico, que no tienen cabida en su estricta interpretación de la ley islámica, puesto que esta prohíbe las representaciones humanas.

ps / ds