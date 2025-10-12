Macron lanzó su segundo gobierno en una semana, con un perfil técnico, en busca de estabilidad institucional

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este domingo por la noche el nuevo gobierno de su primer ministro centroderechista, Sebastien Lecornu, en el que destaca la entrada de funcionarios con perfil técnico en plena búsqueda de estabilidad institucional. El mandatario designó al actual Gabinete justo una semana después del último, que duró apenas 14 horas.

El primer ministro escribió en la red social x que el objetivo gubernamental es “dar presupuesto a Francia antes del final de año”. Asimismo precisó que los nuevos ministros aceptaron “con total libertad” y “más allá de los intereses partidistas”.

Sebastien Lecornu

El segundo Gabinete cuenta con 34 miembros, en el que hay “una mezcla de sociedad civil con perfiles experimentados y jóvenes parlamentarios”. Su principal misión será presentar rápidamente las cuentas nacionales para 2026 que permitan sanear las arcas públicas, cuyo nivel de deuda alcanzó en junio el 115,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, la incógnita es si logrará superar la censura en el Parlamento. La ultraderechista Marine Le Pen anunció que presentará este lunes una moción de censura, mientras que la oposición de izquierda amenaza con tirar el Gobierno.

"Un consejo para los recién llegados: no desempaquen sus cajas demasiado rápido", advirtió en X la líder parlamentaria de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), Mathilde Panot. Por su parte, los socialistas reclaman la suspensión de la reforma de pensiones de 2023, que el presidente impuso por decreto.

Los nuevos ministros

Entre los recién llegados figuran el prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, como ministro del Interior, y el jefe de la compañía nacional de trenes SNCF, Jean-Pierre Farandou, al frente del Ministerio de Trabajo. Otros funcionarios con perfil técnico son Édouard Geffray, encargado de la Educación Nacional, y la expresidenta de la ONG ecologista WWF, Monique Barbut, quien ocupará el cargo de Transición Ecológica.

Grilla del nuevo Gabinete

Nuñez sucede como ministro al líder del partido conservador Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, cuyas críticas a la composición del anterior Gobierno precipitaron la última semana de crisis. En paralelo, Macron renovó la confianza cuatro días después de que Lecornu dimitiera el pasado lunes.

Entre los “nuevos rostros” también destacan la diputada macronista de los franceses en América Latina, Eléonore Caroit, al frente del Ministerio de la Francofonía, y el conservador Vincent Jeanbrun, en la cartera de Vivienda. Los exprimeros ministros Élisabeth Borne y Manuel Valls abandonan el Gobierno.

Del lado político, continúan el canciller Jean-Noël Barrot y el ministro de Economía, Roland Lescure, así como pesos pesados como Gérald Darmanin en el Ministerio de Justicia y Rachida Dati (Cultura). La ya ministra Catherine Vautrin asume Defensa.

