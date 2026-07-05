Mamdani contrasta con el presidente

En el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de EE.UU., el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pronunció un enérgico discurso en el que contrastó de forma directa con la retórica divisiva de Donald Trump.

Mamdani, referente del socialismo democrático y primer alcalde musulmán de la ciudad, defendió la identidad de EE.UU. como una nación indisolublemente forjada por la inmigración, rechazando los discursos que criminalizan a las comunidades extranjeras. Sin mencionar explícitamente al presidente republicano, las palabras de Mamdani apuntaron directamente contra las recientes declaraciones de Trump en el Monte Rushmore.

Frente a la visión de una nación bajo asedio interno, Mamdani describió a Estados Unidos como un proyecto inconcluso y en constante perfeccionamiento, cuya verdadera grandeza radica en su pluralidad. El funcionario subrayó que los principios de libertad e igualdad fundacionales son lo suficientemente sólidos como para resistir tendencias autocráticas. “Esos ideales sobre los cuales se construyó nuestra nación son fuertes para perdurar ante cualquier régimen autoritario”, sentenció.

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“Vemos una nación cuya inmensa riqueza fue construida por aquellos con manos callosas y manchadas de tierra, aquellos que trabajan arduamente en las fábricas y tallan la piedra, y vemos una nación que permitió que gran parte de esa riqueza se concentre en las manos de unos pocos privilegiados”, enfatizó Mamdani.