Sofocante ola de calor

Una ola de calor sofocante afectó ayer las celebraciones del 4 de Julio en EE.UU., con temperaturas récord que azotaban el este del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, unos 160 millones de estadounidenses estaban bajo alerta.

Las celebraciones en el National Mall, la vasta explanada que se extiende desde el Congreso hasta el Monumento a Washington, fueron parcialmente pospuestas debido al calor. El desfile anual del Día de la Independencia en Washington que se iba a realizar ayer por la mañana, también fue cancelado “debido al calor extremo”.

En la ciudad de Nueva York, la sensación térmica trepó a 41 °C. En todo el país, “se esperan numerosos récords de temperatura diarios”, dijo el SMN.