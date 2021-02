Mega tormenta polar en Estados Unidos: 20 muertos y millones de personas sin electricidad

Al menos 20 personas murieron en los Estados Unidos y otras seis en el norte de México por la ola de frío polar que con temperaturas récord bajo cero, que desde el jueves pasado ocasionó además nevadas y cortes de energía eléctrica a millones de personas.

Las temperaturas en la ciudad estadounidense de San Antonio rondan en promedio durante febrero los 20 grados. Sin embargo, en el estado de Texas, se registraron -8 grados, un grado por arriba de lo que se alcanzó en Alaska, mientras que en Austin, la capital estatal la temperatura llegó a los -12 grados, según la agencia AFP.

Según reportes de prensa, más de 20 personas murieron debido al mal tiempo invernal desde el jueves pasado. La mayoría de las víctimas son de Texas, pero también hubo casos en Luisiana y Tennessee.

134am: Band of moderate-heavy snow unfolding across parts of Central and East TX early this morning. Heavy snowfall will reduce visibility down to below 1/2 mile with rates nearing 1.5” per hour. Avoid unnecessary travel as roads will likely be slick and hazardous! #ctxwx #etxwx pic.twitter.com/KqYS0RfdRi