Ai Fen, una médica de la ciudad de Wuhan, en China, una de las primeras que alertó sobre la aparición del coronavirus, está desaparecida. El caso cobra especial relevancia porque cuando la galena advirtió sobre la existencia de la enfermedad, las autoridades la reprendieron por referirse al tema antes de que los altos mandos del gobierno admitieran la existencia del COVID-19 que devino en pandemia.

"Hace solo dos semanas, la jefa de Emergencias del hospital Central de Wuhan salió a la luz pública al decir que las autoridades habían impedido que ella y sus colegas advirtieran al mundo (sobre el coronavirus). Ahora ha desaparecido, se desconoce su paradero", aseguraron hace algunos días en un programa de televisión australiano llamado 60 minutes.

Just two weeks ago the head of Emergency at Wuhan Central hospital went public, saying authorities had stopped her and her colleagues from warning the world. She has now disappeared, her whereabouts unknown. #60Mins pic.twitter.com/3Jt2qbLKUb