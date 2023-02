Murió Paco Rabanne, el mítico diseñador español

El histórico diseñador y modista Paco Rabanne falleció este viernes a los 88 años de edad. La agencia EFE confirmó que el empresario murió en su casa de Portstall, ubicada en el noroeste de Francia.

Francisco Rabaneda y Cuervo nació el 18 de febrero de 1934, en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco, hizo una gran carrera de modista y creador de perfumes, principalmente en Francia.

“Fue una de las figuras más trascendentes del siglo XX”, indicó la marca en un comunicado. "Su huella se mantendrá como fuente de inspiración constante”, agregó el escrito.

En 1970, con uno de sus diseños metálicos

Rabanne era conocido en el mundo por sus excéntricos diseños de indumentaria y por la fundación de una de las marcas de perfumes más reconocidas en el globo. Marcó una época con sus conjuntos metálicos y sus diseños de la era espacial, en los años 70.

La muerte del diseñador fue también confirmada por un portavoz del grupo español Puig, que controla la marca Paco Rabanne.

“Paco Rabanne hizo que la transgresión fuera magnética. ¿Quién más podría inducir a las mujeres parisinas a la moda a clamar por vestidos hechos de plástico y metal?” dijo José Manuel Albesa, de Puig, cuya sede está en Barcelona.

La asociación con Puig

La unión con Puig fue en el año 1968 y juntos lanzaron su primera fragancia un año después, lo que dio lugar luego a una de las líneas de perfumes más exitosas y populares en el mundo.

El apodo de Coco Chanel

La diseñadora francesa Coco Chanel apodó a Paco Rabanne como "el metalúrgico de la moda" porque se ganó un lugar en ese mundo armando sus diseños con solo unas pinzas y planchas de metal.

Adepto al esoterismo, el diseñador español era reconocido por sus frases excéntricas. "Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés”, dijo en una entrevista que le realizaron en el año 2005.

Estudios

Rabanne estudió y se diplomó en Bellas Artes en París (con especialidad en arquitectura). El modista comenzó diseñando accesorios, joyas, corbatas y botones para Dior, Saint-Laurent y Cardin. Luego decidió lanzarse por su cuenta al mundo de la moda, con la idea de introducir nuevos materiales y técnicas.

Paco Rabanne y la actriz Catherine Deneuve

Creencias

Paco Rabanne creía en la reencarnación, y aseguraba que había tenido otras vidas en el pasado, entre ellas la de una prostituta amante del rey Luis XV. También aseguraba que había visto a Dios, y que había recibido la visita de extraterrestres.