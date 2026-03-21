Norcorea: Kim y su heredera se muestran sobre un tanque

El líder norcoreano, Kim Jong Un, junto a su hija Ju Ae, probaron el nuevo tanque de batalla del país en ejercicios militares a gran escala, en la señal más reciente de que la adolescente está siendo preparada como su heredera.

Las fotografías difundidas por los medios estatales mostraban a un Kim con aspecto satisfecho sentado sobre el tanque en movimiento, con su característica campera de cuero, mientras la cabeza de la adolescente Ju Ae asomaba por una escotilla durante los ejercicios.

Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), los ejercicios en la Base de Entrenamiento Nº 60 de Pyongyang consistieron en que unidades blindadas dispararan misiles antitanque, mientras que las subunidades de retaguardia atacaban drones y helicópteros enemigos simulados, despejando el camino para la infantería y los tanques.

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La agencia oficial señaló que el tanque cuenta con sistemas avanzados de movilidad, potencia de fuego y defensa, incluyendo protección contra misiles y drones.

“Observando con gran placer cómo los tanques cargaban violentamente, haciendo temblar la tierra, él (Kim) expresó su satisfacción porque la majestuosa escena de los tanques avanzando imponentemente representa la valentía y el coraje inherentes de nuestro ejército”, informó KCNA.

El ejercicio se produce en medio de una creciente tensión regional, tras las recientes pruebas de misiles de Corea del Norte y los ejercicios militares que acaban de concluir Corea del Sur y EE.UU.

Sucesora designada. La familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano de hierro durante décadas, y un culto a la personalidad en torno a su “linaje Paektu” domina la vida cotidiana en este país aislado.

En febrero, el servicio nacional de inteligencia de Corea del Sur declaró que Ju Ae, que se cree que tiene entre 13 y 14 años, ha sido claramente “designada como sucesora” de su padre. Esta percepción se vio alimentada por una serie de apariciones públicas recientes de gran repercusión, entre las que se incluyen presenciar una prueba de lanzacohetes con capacidad nuclear el fin de semana pasado y disparar una pistola la semana pasada.

Los medios estatales de Pyongyang publicaron una imagen de Ju Ae disparando una pistola con un ojo cerrado, mientras salían llamas de la boca del cañón. La joven fue presentada al público en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Hasta entonces, la única confirmación de su existencia provenía del exjugador estrella de la NBA Dennis Rodman, quien visitó el Norte en 2013.

Ju Ae llamó la atención por su gusto por la moda de lujo, apareciendo con anteojos de sol Gucci y luciendo un reloj Cartier. En otras ocasiones, imitó el estilo típico de su padre, luciendo camperas de cuero.