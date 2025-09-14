Otro dron ruso en el espacio aéreo de un país de la OTAN

Rumania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, alertó este sábado que un dron ruso penetró en su espacio aéreo, apenas tres días después de que 19 aparatos de Moscú incursionaran en el cielo de Polonia, cuyo gobierno lo tomó como una provocación del presidente ruso Vladimir Putin.

Las autoridades rumanas precisaron que la aeronave violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructuras en la vecina Ucrania.

El ejército rumano envió dos F-16 para supervisar la situación, explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Los aviones “detectaron un dron en el espacio aéreo nacional” y lo rastrearon hasta que “desapareció del radar”, señaló. El dron “no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población”, precisó.

La intrusión del artefacto tiene lugar después de que Polonia denunciara el miércoles la entrada en su espacio aéreo de 19 drones, que fueron derribados con ayuda de la OTAN.

Despliegue de la OTAN. La incursión generó alerta en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Este sábado, tanto Polonia como la OTAN desplegaron helicópteros y aviones de combate por unos bombardeos con drones rusos en Ucrania, no muy lejos de la frontera polaca.

“Debido a la amenaza de bombardeos de vehículos aéreos no tripulados en las regiones de Ucrania limítrofes con la República de Polonia, hay aviones polacos y de aliados operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar alcanzaron su máximo nivel de alerta”, escribió el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas en X.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aludió en X a “la amenaza que plantean los drones rusos que operan por encima de Ucrania, cerca de la frontera polaca”.

El espacio aéreo del aeropuerto de Lublin, en el sureste del país europeo, fue cerrado y varios vuelos tuvieron que ser desviados o sufrieron retrasos.

Inaceptable. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, calificó de “inaceptable” la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, la primera de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

“La cuestión es saber si esos drones tenían por objetivo específico entrar a Polonia. Si ese es el caso, si la evidencia nos conduce a ello, entonces obviamente se trataría de una escalada mayor”, dijo Rubio.