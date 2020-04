Nueva Zelanda aplica Fase 3 anti-pandemia: ablanda cuarentena y reabre escuelas

por Ernesto Ise

Esta semana, Nueva Zelanda ingresa en Fase 3 en su lucha contra el COVID-19. Y desde el lunes 27 de abril a las 0 horas medirán durante dos semanas los efectos de esta prueba de ablandamiento de la cuarentena que puso a tuvo a ese país en Fase 4 -aislamiento preventivo máximo- desde el sábado 14 de marzo.

Nueva Zelanda tiene en su primera ministra Jacinda Ardern, a una de las líderes modelo por la forma que condujo su país en estos tiempos de pandemia. En esa isla, el primer caso se registró el 28 de febrero y a las dos semanas se activó el aislamiento, que tuvo un 95 por ciento de cumplimiento efectivo. Y a la fecha, Nueva Zelanda registra 1440 afectados por el coronavirus, 974 curados y 14 muertos, sobre los 4.930.000 de habitantes.

“Tenemos el 0,48 por ciento de transmisión de COVID-19, el porcentaje más bajo en todo el mundo; el promedio en el mundo es de 2,5 por ciento y esto nos ubicó en los que tenemos el número más bajo de casos COVID-19 por cada 100 mil habitantes”, explicó la primer ministra en su último mensaje. Casi todos los casos registrados son de ciudadanos que viajaron al extranjero, y solamente tiene ocho casos cuyo origen no se pudo rastrear. Por estos resultados, se observa con atención la estrategia de Jacinta Ardern de pasar a Fase 3 a partir del lunes 27 de abril.



Qué significa entrar en Fase 3

Según comunicó el gobierno de Nueva Zelanda la nueva etapa mantiene la “tolerancia cero” a quien no siga directivas. Y por eso se estipuló: mientras se pueda, mantener el trabajo remoto y el estudio; no salir de los límites de los pueblos o ciudades; no ampliar el radio de acción social innecesariamente, sino restringirlo al máximo; lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente; seguir con la costumbre de toser en los codos; que los negocios y espacios de trabajo sean “COVID-19 safe”, es decir, mantengas las normas sanitarias y de distanciamiento aplicadas hasta ahora; en caso de dudas o síntomas de enfermedad, seguir los consejos médicos.

En base al número de contagios del coronavirus que se registren desde el 27 de abril al 11 de mayo, y en que lugares se produzcan, Nueva Zelanda definirá si pasa a la Fase 2.

El gran desafío: de nuevo a la escuela

El punto sensible de esta Fase Tres y el que implica uno de los mayores desafíos para Jacinda Ardern es el reinicio de las clases: el martes 28 de abril las escuelas abren sólo para los maestros; el miércoles 29, ya con alumnos. A pesar de esta apertura de los colegios, Ardern dijo que esperaba que, en la medida de lo posible, los padres pudieron seguir con sus hijos en casa y con escolaridad remota.

La decisión queda en los padres porque el gobierno deslindó de los titulares de escuelas la potestad y responsabilidad de determinar qué alumnos pueden regresar a clases y quienes seguir de forma remota. Para que las escuelas no exploten de alumnos, ayer publicó que el Estado envió 6.700 routers a estudiantes que no tienen acceso a internet, también 11.250 computadoras y en breve sumarán otras 4.500; y 90.000 cuadernos con material didáctico en inglés y en maorí. Las otras actividades que retoman su actividad son algunos negocios de alimentos, la construcción, la actividad manufacturera y la forestal. Y punto.

Estado presente

La vinculación del Estado a causa de la pandemia también modificó el esquema 2020. Muchos medios destacaron el anuncio que hizo Jacinta Ardern de que tanto ella como sus funcionarios y otros más de diferente rango, recortarán en un 20 por ciento sus salarios. A eso agregaron la creación de la Respuesta Económica al Covid-19: un programa de US$ 7.300 millones para que, entre otras cosas, los privados puedan pagar y mantener a sus empleados, también para sectores vulnerables y la investigación de Covid 19, entre otros puntos. Ardern lo lanzó el 17 de marzo, a los tres días de que Nueva Zelanda activó el aislamiento social preventivo, o Fase 4.

EI / DS