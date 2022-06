Miedo en el zoo: molestó a un orangután y casi le arranca la pierna

Una foto ingeniosa o un video atrevido suele ser el objetivo de los creadores de contenido a la hora de compartir imágenes de su día a día para viralizar en las redes sociales. Sin embargo, hay quienes no analizan las consecuencias que eso podría traer como le ocurrió a Hasanal Arifin, un joven indonesio de 19 años que ingresó al recinto de los orangutanes en un zoológico para molestarlos y fue atacado por uno de ellos.

El hecho tuvo lugar en el Parque de Recreación y Conservación Kasang Kulim, ubicado en la provincia de Riau, en Indonesia. Allí, Hasanal saltó las barras de seguridad del área de los monos para supuestamente capturar un momento “divertido” con uno de los primates que estaba enjaulado.

En un primer momento, el orangután no reaccionó. Pero cuando el muchacho extendió sus brazos hacia la jaula el animal comenzó a agitarse. Enfurecido, capturó al joven por la remera e intentó arrastrarlo hacia las rejas antes de que otro visitante lo ayudara.

Entonces, lo tomó de la pierna con fuerza para empujarlo dentro de la jaula mientras el joven, asustado, trataba de zafarse. Su pierna quedó contra los barrotes hasta que finalmente el otro hombre pudo sacarlo del recinto.

La secuencia quedó grabada por el celular de Arifin, el cual había ubicado a muy poca distancia. Luego del incidente, pidió disculpas al zoológico y admitió haber violado las normas de seguridad al intentar filmar las imágenes.

"Me sorprendió, pensé que el orangután iba a matarme"

En diálogo con el medio ViralPress, Hasanal manifestó: "Solo hice el video para jugar con el orangután. Amo a todos los animales y no lo estaba molestando para presumir". Sobre el hecho, señaló: “Me sorprendió cuando me agarró. Los reflejos del mono eran tan rápidos. Era impensable, no estaba preparado. Pensé que me mataría. Realmente creí que iba a morir”.

En ese sentido, explicó que sufrió cortes y moretones en su pierna y que el incidente le produjo varios problemas tras las críticas que causó su actitud. "Me sentí aliviado cuando escapé. Pero desde entonces he tenido muchos problemas a causa del video. He recibido mucho maltrato”.

Visitantes en el zoológico Kasang Kulim.

En el momento, el personal del establecimiento fue alertado del incidente y Hasanal fue expulsado de la atracción. El gerente del zoológico, condenó su comportamiento. Afortunadamente tanto el joven, que es influencer en su país, y el orangután no sufrieron ningún daño.

PETA criticó el hecho: "Es vergonzoso"

La organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), que promueve los derechos de los animales, advirtió en un comunicado sobre los peligros de interactuar con material en la web que incentiva el maltrato animal.

“No debería sorprender que los orangutanes en los zoológicos de carretera, a quienes a menudo se les niega el espacio para explorar y un grupo social compatible al que pertenecer, puedan defenderse cuando los humanos los provocan", indicaron.

"Meterse con los animales que están sufriendo en estas condiciones es vergonzoso”, sentenciaron.