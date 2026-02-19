Para Lula da Silva, la IA puede multiplicar el bienestar humano, pero aumentar la desigualdad

La Inteligencia Artificial, la 4ª revolución industrial, es capaz de multiplicar el bienestar humano. Pero, como reverso de esa moneda, puede representar un aumento de la explotación y la marginalidad social. Por eso, el avance de “esa revolución digital eleva los desafíos (de los países) a un nivel sin precedentes” argumentó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un discurso pronunciado en la Cumbre Mundial sobre el Impacto de la IA, que se realiza estos días en Nueva Delhi.

Para el presidente brasileño, esta tecnología “tiene un papel estratégico”. Por esa causa, el líder brasileño reclamó una IA “inclusiva y orientada al desarrollo” y advirtió que, sin una acción multilateral y colectiva, ésta podría ampliar las desigualdades históricas y derribar la democracia. Vista desde un ángulo de “unos pocos algoritmos de control y de infraestructura digital, la inteligencia artificial no será una innovación sino un factor de dominación” precisó.

El presidente definió como una “tarea urgente e impostergable" la regulación de las empresas responsables de las principales plataformas de IA. En estos tiempos, señaló, “las capacidades informáticas, la infraestructura y el capital siguen demasiado concentrados en algunos países y empresas”. Como consecuencia, los datos generados “por nuestros ciudadanos, empresas y organismos públicos, son apropiados por unos pocos conglomerados”.

Según el jefe de Estado de Brasil hay una única manera de evitar los impactos “siniestros” y es “colocar al ser humano en el centro de las decisiones”. A su juicio, “la reglamentación y gobernabilidad de estas tecnologías definirá quien participa, quién será explotado y quién quedará al margen del proceso”. No es apenas un elemento discursivo si se piensa que, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el mundo viven 2.600 millones de personas que están absolutamente desconectadas del universo digital.

Lula no dudó en insistir sobre el efecto negativo que la IA puede ejercer sobre los procesos electorales, habida cuenta de su candidatura para las presidenciales de octubre próximo en su país. “Sabemos que toda innovación tecnológica de gran impacto tiene un doble carácter y nos enfrenta a cuestiones éticas y políticas” previno. “El contenido falso manipulado por la inteligencia artificial distorsiona los procesos electorales y pone en riesgo la democracia” advirtió.

En su visión, la reglamentación de las Big Techs apunta a “salvaguardar los derechos humanos en la esfera digital, así como también proteger las industrias creativas de nuestros países”. En ese contexto, cuestionó el modelo de negocio que caracterizan a las empresas internacionales que dominan el sector: “Este depende de la explotación de datos personales y de la monetización de contenidos llamativos que amplifican la radicalización política".

Sobre esa base, en 2025 su gobierno lanzó el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial, con un compromiso expreso en utilizar la IA como medio para agilizar los servicios públicos y estimular la generación de empleo e ingresos.

Esta conferencia en la India es la cuarta cumbre intergubernamental sobre seguridad y gobernabilidad de la inteligencia artificial. La primera cita ocurrió en Bletchley Park (Inglaterra) en noviembre de 2023, seguida por las reuniones en Seúl (mayo de 2024) y en París (febrero de 2025). Pero Lula tiene otros planes adicionales: entre ellos, encontrarse con el primer ministro Narendra Modi, con quien ya tiene un histórico de reuniones “face to face”. Precisamente, lo que se juega es una alianza más estrecha no sólo en lo económico sino también en los tecnológico.