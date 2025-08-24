Polémicos beneficios judiciales para alcanzar la paz y el desarme

En un intento por reducir la violencia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo varias tentativas por negociar con los grupos más poderosos y violentos que dominan la región selvática del país, desde que arrancó su gobierno en 2022. Hasta ahora, no logró avanzar con ninguno.

“Estamos intentando quitar las finanzas” de los grupos que “hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”, argumentó el presidente colombiano.

A finales de julio, el gobierno presentó una polémica propuesta ante el Congreso para ofrecer a los grupos criminales beneficios como la reducción de penas y la no extradición, a cambio de su desarme, lo cual recibió fuertes críticas de la oposición.

El primer ensayo fue con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guevarista que cambió su estrategia de financiación y ahora se dedica al narcotráfico. Opera en la frontera con Venezuela. El diálogo terminó abruptamente en enero pasado luego de que la agrupación guerrillera cometiera un atentado contra fuerzas de seguridad que dejó un centenar de muertos.

Hace poco más de una semana habían comenzado las conversaciones con el poderoso Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país. Se trata de una agrupación de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia y cuenta con más de 7.500 miembros, entre combatientes y redes de apoyo. Se lo considera el mayor productor de cocaína del mundo.

“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista”, dijo Petro durante un acto político, sin dar más detalles. Después se supo que las negociaciones se llevaban a cabo en Qatar.

El Clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato judicial diferenciado similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares. Ricardo Giraldo, abogado de la organización, dijo esta semana en entrevista con W Radio que asistió al encuentro en Qatar con el jefe negociador del gobierno, Álvaro Jiménez, “de cara a instalar una mesa de diálogos”.

“Qatar fue el único país que no le dio miedo aceptar al grupo armado más grande que existe en Colombia y me atrevería a decir en Latinoamérica”, dijo Giraldo.

El Clan del Golfo afirma tener 13 mil integrantes, pero según la inteligencia militar colombiana, cuenta con 7.500, un número realmente importante, sobre todo si se tiene en cuenta que están fuertemente armados.

Actualmente es el grupo armado ilegal más grande del país y responsable del envío de cientos de toneladas de cocaína anuales a EE.UU. y Europa desde Colombia. La organización también se financia con la extorsión, la minería ilegal y controla el paso de migrantes por la peligrosa selva del Darién.