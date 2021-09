Qué dicen los negacionistas de la erupción volcánica en La Palma

Las imágenes de la erupción volcánica en La Palma de Canarias, en España, no paran de sorprender: el avance rápido de la lava ya dejó abajo cientos de edificaciones y causó el desalojo de urgencia de más de 5 mil personas. Sin embargo, hay otro aspecto que generó aún más sorpresa: los negacionistas del fenómeno.

Se trata de un grupo de personas, minoritario por el momento, que a través de las redes sociales esgrimen sospechas acerca de la erupción con posturas que hablan de que no se trata de un fenómeno natural sino de algo causado por acción humana. Las teorías conspirativas se hacen visibles aunque con escasos argumentos científicos que las avalen.

Ese mismo tipo de actitudes tuvieron un pico durante el inicio de la pandemia de coronavirus y el fenómeno social escaló al punto que surgieron varios estudios sociológicos y hasta la Real Academia Española (RAE) tomó el guante y publicó una nueva palabra para definirlo. “Covidiota”, entonces, son quienes niegan la pandemia.

Soy una persona de mente abierta que ha visto casi de todo, pero los negacionistas de los volcanes me ha pillado por sorpresa😳😳😳 pic.twitter.com/6o7njeFn8E — Larry Walters (@LarryWalters_) September 20, 2021

“A mi lo de La Palma me suena a provocado”; “Pienso lo mismo, esto no es casual. Me da mucha pena la gente a la que han evacuado y ha perdido sus bienes. La que ve como se quema (o queman) su isla”. Esos son solo dos de los mensajes publicados en las últimas horas en las redes que niegan el dantesco fenómeno que vive desde hace varios días la isla ibérica.

Negacionista de volcanes lo que me faltaba por ver, me los imagino así: "maldito perro Sanches que controla hasta los volcanes por qué claro... La lava es Roja!!!! Está todo conecta rojo comunista y lo destruye todo!!!"en fin...del ala jodidos van pic.twitter.com/kGqqgWQr07 — Sospechando (@DavidMJStark) September 20, 2021

Ñora, ni usted es experta en covid, ni lo es en vulcanología, pero es que no sabe ni de física de de geografía, pueden existir un cráter principal y otros adyacentes, pero decir gilipolleces es gratis, para opinar es mejor informarse 😜 pic.twitter.com/8t9k3rDNtG — Carlos/Câl-lô G. A. 13 ۞ 🇪🇦🇳🇬 (@13Caco1965) September 20, 2021

“Está todo orquestado, si os fijáis en las fotos y en los videos el volcán sale desde una ladera y no desde la cima que es desde donde se supone que debe de salir la lava”, escribió otra usuaria en Twitter.

Hola @Aracely61984227 , necesito con urgencia entender qué caminos mentales has recorrido a lo largo de tu vida para llegar a esto, tanto si es de coña como si vas en serio ¿te animas a dialogar? pic.twitter.com/HX0NWsxmVQ — Marc Almeida (@cibernicola_es) September 20, 2021

De todos modos, las reacciones de ese estilo son minoritarias en la actualidad y la mayoría de las publicaciones relacionadas a la erupción en La Palma son de personas que comparten las dramáticas imágenes. Entre ellas, una de las más comentadas en las últimas horas fue la del avance de la lava sobre la pileta de una casa de veraneo.

En paralelo a ese tipo de publicaciones también aparece la solidaridad y la puesta a disposición de aquellas personas que perdieron sus pertenencias y debieron escapar ante el agravamiento de la situación.

Sobre las posturas que niegan la situación, también hubo quienes salieron a tomar con humor ese tipo de mensajes con retruques irónicos. “Soy una persona de mente abierta que ha visto casi de todo, pero los negacionistas de los volcanes me ha pillado por sorpresa”, publicó una usuaria que se encargó de recopilar varias capturas.

