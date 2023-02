Adrián Peña, ministro de Ambiente de Uruguay, renunció a su cargo luego de que se conociera que el título universitario que ostentó durante años era falso.

En una conferencia de prensa en la cual no aceptó preguntas, el funcionario reconoció su "error" y pidió disculpas, asegurando que no quería perjudicar al gobierno. "El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo", indicó.

Y agregó: "Me equivoqué, asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. Que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas".

Sumado a esto, aclaró que quería diferenciar bien "los casos", haciendo alusión al exvicepresidente Raúl Sendic Rodríguez (del Frente Amplio, en el segundo mandato presidencial de Tabaré Vázquez) quien también vivió un episodio similar al haber mentido con que era licenciado en genética. "Las situaciones son distintas: yo hice la carrera, estudié las 50 materias, hice la tesis y la aprobé", aseguró.

Asimismo, indicó que había "tomado hace días" la decisión de renunciar y que lo estaba dialogando con Luis Lacalle Pou. "Hace días le dije al presidente 'quiero que prescindas de mí' al frente del ministerio porque es como me siento cómodo".

Tras la salida de Peña, el mandatario uruguayo dijo que había “plena conformidad” en el gobierno con la gestión realizada por el ahora exfuncionario, perteneciente al Partido Colorado, y aclaró que “valora, entiende y comparte” su decisión. Además, informó que no había pedido su renuncia: “La presentó él y eso es valorable porque entiende que el gobierno no puede verse perjudicado con la situación”.

Robert Bouvier será el nuevo ministro de Ambiente en reemplazo de Adrián Peña.

El Gobierno informó que el nuevo titular de la cartera de Ambiente será Robert Bouvier, del mismo sector y partido que Peña. Bouvier, el vicepresidente de Antel, fue recomendado como reemplazo a Lacalle Pou por el propio ministro saliente.

Las idas y vueltas de la situación académica de Peña

El exfuncionario decía ser licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Uruguay (UCU), manifestando que se recibió en 2022 luego de defender su tesis ese mismo año. Además, afirmaba que tenía el título en mano y en el pasado había utilizado su formación académica para justificar su opinión sobre proyectos de ley cuando era diputado.

La polémica comenzó tras la publicación del semanario uruguayo Búsqueda donde afirmaban que el ministro utilizaba el título de Licenciado de una carrera que había empezado a cursar en 2002 pero que luego declaró que recién había terminado en 2022.

A raíz de eso, el pasado jueves Peña mantuvo una reunión con Lacalle Pou y sostuvo que el mandatario lo había respaldado luego de escuchar su versión de los hechos. "Lo importante para él (Lacalle Pou) es que efectivamente yo cursé la carrera como acabo de demostrar. Allí está toda la escolaridad, rendí todas las materias, las aprobé todas, luego, tiempo después, rendí la tesis, la defendí y la salvé. Él me manifestó que eso era lo trascendente", declaró a la salida según el medio local Subrayado.

El funcionario había presentado documentos que acreditaban que aprobó casi todas las materias entre 2002 y 2006 y que “reingresó” en 2021. Si bien en la escolaridad no hacía mención de la tesis, el ministro afirmó que la defendió el 8 de marzo de 2022 y que tuvo que dar el examen de la materia “Gestión de la calidad y la innovación” debido a que había seguido otro plan de estudio.

Sin embargo, este domingo se supo que aún le falta un seminario corto para concluir sus estudios, según informó Búsqueda y confirmó El Observador. Por ese motivo, el funcionario no cuenta con su título ni está en condiciones de tramitarlo ya que no cumple con las formalidades exigidas.

Fuentes cercanas a Peña informaron a El Observador que el exministro se enteró luego de su encuentro con el presidente de que debía un seminario de seis días de duración. Según un allegado al funcionario, él llamó a la universidad y fue la directora de la carrera la que le informó de su situación académica, por lo que ahora se encuentra a la espera de la fecha para tomar el curso pendiente.

