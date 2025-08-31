Scavino, el caddy de Trump que ahora controla la Casa Blanca

La historia de Dan Scavino, una figura familiar en el círculo íntimo de Donald Trump, ha tenido un ascenso notable que comenzó en los campos de golf del estado de Nueva York.

Su trayectoria es un claro ejemplo de la importancia de la lealtad personal en la órbita de uno de los presidentes más mediáticos de la historia de Estados Unidos.

Sus comienzos se remontan a 1990, cuando era un adolescente que trabajaba como caddy en el Club de Golf Briar Hall, en Westchester, que luego Trump adquiriría y rebautizaría como Trump National Golf Club Westchester.

Fue en este contexto, llevando la bolsa de palos de golf de Trump, donde comenzó a forjarse una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Años después, Scavino pasaría a ocupar roles de mayor responsabilidad dentro de la Organización Trump, llegando a ser director general de uno de los clubes de golf de Trump en Nueva York.

La lealtad de Scavino a Trump fue evidente durante la campaña presidencial de 2016. Scavino se convirtió en una pieza clave del equipo de Trump, asumiendo el rol de director de redes sociales. Su trabajo no se limitó a la gestión de las cuentas en línea; se convirtió en uno de los confidentes más cercanos de Trump, acompañándolo en eventos, reuniones y viajes.

Su habilidad para entender y amplificar el mensaje de Trump en el ámbito digital lo hizo indispensable. De hecho, fue una figura fundamental en la comunicación de Trump durante la campaña, manejando las plataformas que se convirtieron en el principal canal para interactuar con sus seguidores.

Una vez que Trump asumió la presidencia, Scavino continuó su ascenso, siendo nombrado subjefe de Gabinete de Comunicaciones y director de redes sociales de la Casa Blanca. Aunque su título oficial no siempre reflejó la amplitud de su influencia, su cercanía con el presidente le otorgó un acceso y una autoridad que superaban su posición formal.

Ahora, según los medios estadounidenses, Trump lo quiere como responsable de la Oficina de Personal de la Casa Blanca, una de las tareas más críticas y complejas en el gobierno estadounidense.

Más allá del título, un rol como el que tuvo Scavino implica una profunda responsabilidad en la coordinación del equipo más cercano al presidente.

En un entorno de alta presión como el de la Casa Blanca, la gestión del personal no se limita a las tareas administrativas; es un rol estratégico que define la agenda, la comunicación y, en última instancia, el legado de una presidencia.

Los encargados de la gestión del personal deben ser figuras de total confianza, capaces de anticipar problemas y mediar en conflictos internos.