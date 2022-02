El vicecanciller de Putin afirmó que Rusia no planea “por ahora” enviar tropas al este de Ucrania

Tras la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer dos regiones separatistas pro rusas en Ucrania, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Andrei Rudenko, manifestó este martes que "por ahora" el Kremlin no tiene intenciones de desplegar tropas en esos territorios.

"Por ahora no vamos a enviar a nadie a ninguna parte", indicó el vicecanciller de ese país y pidió que no haya especulaciones. En ese sentido, explicó que "hay prevista ayuda militar en el acuerdo" con los separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk.

En referencia a los dos decretos firmados por Putin, en el cual ordenó al ministerio de Defensa que "las fuerzas armadas rusas asuman funciones de mantenimiento de la paz" en los territorios mencionados (de los cuales Ucrania sigue considerando como propios), Rudenko sentenció: "Si hay una amenaza, entonces por supuesto otorgaremos nuestra ayuda según el acuerdo que ha sido ratificado".

Las resoluciones firmada por las autodenominadas "repúblicas populares" de Donetsk y Lugansk con Rusia han creado "la base jurídica" para justificar la presencia "unidades militares necesarias para el mantenimiento de la paz en la región y para garantizar una seguridad duradera de las partes", el cual fue aprobado por el Parlamento ruso.

La Unión Europea propone sancionar bancos rusos y limitar su acceso a los mercados tras su avance en Ucrania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania indicó en un comunicado que estos documentos "fijan las obligaciones de las partes para garantizar asistencia mutua si una de las partes es objeto de un ataque". Además, "prevén una protección común de las fronteras".

Kiev analiza romper relaciones diplomáticas con Moscú

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, declaró que estudiaría una petición de su ministerio de Exteriores de romper relaciones diplomáticas con Rusia. Ante estas palabras, el vicecanciller ruso dijo "la ruptura de relaciones diplomáticas sería un escenario extremadamente indeseable".

Tanques y lanzamisiles rusos, utilizados en las maniobras cerca de la frontera

"Esto sólo hará todo más complicado no solo para los Estados, sino también para los pueblos de los dos países", agregó Rudenko, quien señaló que Moscú no planea romper relaciones con el gobierno ucraniano. "No hemos pensado en esa decisión. No es nuestra opción. Será la decisión de Kiev", aseguró.

Qué dijo el presidente de Ucrania sobre la acción rusa

Posteriormente al anuncio de Putin, Zelenski habló al país y dijo que Rusia está incurriendo en un "apropiamiento territorial" de las zonas separatistas. "Es una violación de la soberanía e integridad territorial", declaró.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko.

"Toda la responsabilidad por las consecuencias de dicha decisión recaen en los dirigentes de Rusia”, añadió el primer mandatario ucraniano, apoyado plenamente por la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Estamos en nuestra tierra, no le tenemos miedo a nadie ni a nada. No es febrero de 2014, sino febrero de 2022″, expresó al ejemplificar el caso de Crimea, la zona ucraniana que se anexó a Rusia hace ocho años.

FP/FL