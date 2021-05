Tras seis meses de cierre, Francia reabre sus clásicas terrazas de café y restaurantes

La ciudadanía francesa pudo recuperar el miércoles un poco de la libertad que perdieron frente a la pandemia, un alivio tras más de seis meses de duras medidas que tuvieron como objetivo primordial contener la expansión del coronavirus en el país.

Pese a lluvias intermitentes y temperaturas inusualmente bajas para un mes de mayo, los cafés, bares y restaurantes volvieron a abrir sus clásicas y distinguibles terrazas, con limitación de seis comensales por mesa y aforos reducidos al 50%.

Uno de los primeros en reinaugurar las terrazas el presidente Emmanuel Macron quien procedió a disfrutar de un café caliente junto al primer ministro, Jean Castex. Dicho encuentro tuvo lugar en una terraza cerca del Palacio del Elíseo, sede oficial de la presidencia.

Ciudadanos parisinos llenan las mesas de los cafés y restaurantes, que abrieron tras seis meses de cierre.

No obstante, no todos los establecimientos abrieron sus puertas. Algunos esperarán hasta la tercera fase de la desescalada, prevista el 9 de junio, para volver a la actividad, ya que consideran que "no es rentable" abrir antes.

Esto se debe a que aún persiste un toque de queda nocturno, que comienza a partir de las 21. "El modelo económico no funciona con un 50% de aforo y un cierre a las 21H, mi estructura no lo permite, no funciona", lamentó el chef francés Philippe Etchebest,

Tras 203 días seguidos de cierre, durante los cuales dependieron principalmente de las ayudas estatales para mantenerse a flote, los franceses también tuvieron la dicha de volver a transitar y disfrutar de los museos, cines y teatros.

Visitantes presencian "La Gioconda", obra de Leonardo da Vinci localizada en el Museo del Louvre.

Además de una limitación de aforo de una persona por cada 8 metros cuadrados, para garantizar una visita en condiciones óptimas, el público debe reservar un horario previamente y el uso de mascarilla es obligatorio.

Los museos aguardan una mayor concurrencia de visitantes nacionales, sedientos de cultura, en las próximas semanas. Mientras tanto, amantes del cine se dieron cita desde temprano por la mañana para ver una de las decenas de películas que están en cartelera.

Actualmente, Francia transita la segunda etapa de un plan en cuatro fases anunciado por Macron. El 9 de junio continuará con la reapertura del interior de cafés y restaurantes, aforos menos estrictos y toque de queda a las 23, que desaparecería el 30 de junio.

JFG