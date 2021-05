Madrid de copas y París desierta: crónica nocturna de contrastes

A las ocho de la noche todavía es de día en el Arco del Triunfo y los imponentes Champs-Élysées parisinos. La postal a esa hora del día parece surrealista: ningún comercio abierto, calles vacías y algunos autos circulando. Una hora después, el panorama es desolador en París. El toque de queda que impusieron las autoridades francesas se hace sentir con fuerza en la capital parisina que, en tiempos pre Covid, recibe casi 20 millones de visitantes extranjeros al año.

En Madrid, la situación es completamente diferente. Desde el domingo, cuando venció el estado de alarma decretado por el gobierno central, los madrileños intentaron volver a su vida anterior. Las terrazas de bares y restaurantes volvieron a cobrar vida, y hasta las 12 de la noche es posible encontrar una mesa donde sentarse y tomarse una cerveza. Aunque todavía se siente con fuerza los efectos de la pandemia, la ciudad intenta recobrar el espíritu que la convirtió en la capital más animada de Europa.

Contrastes de dos ciudades europeas que PERFIL recorrió con diferencia de veinticuatro horas, en el marco de la gira del presidente Alberto Fernández. En París, los comercios no esenciales, tiendas y shoppings deben cerrar a las 7 de la tarde. En ese momento comienza la restricción de la circulación, aunque por más de una hora se pueden ver fuertes embotellamientos en los principales accesos y avenidas parisinas. La vuelta a casa también es un caos como en Buenos Aires.

Las imágenes de los españoles festejando y bebiendo en las calles de Madrid o Barcelona, en muchos casos sin barbijos ni distancias de seguridad, impactaron y provocaron reacciones en la clase política. "Con Sánchez pasamos del estado de alarma al caos", criticó el líder del PP.

Francia volverá a abrir las terrazas de sus restaurantes y cafés, los comercios y los lugares culturales, incluyendo museos y cines, el 19 de mayo.

Ya cerca de las 8 de la noche, la ciudad parece entrar en un trance. Incluso, para conseguir comida hay que estar informado si algún visitante desprevenido no quiere quedarse sin cenar. Una de las pocas formas de hacerse de la cena es a través de las aplicaciones de envío a domicilio. No hay casi locales de comida abiertos ni take away. La previsión es una de las bases de los parisinos en esta época de pandemia.

Pese a todo, en Francia ya vislumbran la luz al final del túnel, luego de casi seis meses de restricciones duras. El gobierno autorizó que dentro de una semana todas las tiendas no esenciales podrán volver a abrir sus puertas, con seis comensales por mesa. A partir del 9 de junio, los locales podrán funcionar a la mitad de su capacidad en interiores. Esa restricción debería finalizar por completo el 30 de junio.

Según los últimos datos epidemiológicos, en Francia murieron 293 personas en las últimas 24 horas. En total, el país cuenta más de 100 mil muertos y se acerca a los 6 millones de contagiados. El país atraviesa la tercera ola de coronavirus y las clases volvieron a fines de abril, para preescolar y primaria, y a principios de mayo para la secundaria. En cuanto a la vacunación, cerca del 20% de los franceses recibieron una dosis y casi el 8% de la población fue inoculada con ambas. Aquí hay un fuerte rechazo a aplicarse la vacuna de AstraZeneca, que Argentina anunció su llegada en forma masiva para mayo.

España levantó en la medianoche del sábado al domingo el estado de alarma vigente desde octubre, permitiendo a sus habitantes salir de sus regiones para airearse y reencontrarse con allegados tras meses de importantes restricciones.

El toque de queda que rige en toda Francia a partir de las 19 horas, comenzará a las 21 a partir del 19 de mayo y a las 23 a partir del 9 de junio, y se levantará completamente el 30 de junio.

Noche madrileña. El contraste entre la capital francesa y Madrid fue marcada en los últimos meses. Esa diferencia explotó este fin de semana, cuando el gobierno español levantó el Estado de alarma. En la capital, donde la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso (del PP) obtuvo una victoria aplastante con su discurso de libertad, se suprimió el toque de queda desde el domingo.

Los comercios ahora pueden cerrar a las 11 de la noche con un aforo del 75 por ciento. Los bares y restaurantes, una de las marcas más distintivas de Madrid, pueden bajar sus persianas a medianoche. PERFIL recorrió la noche madrileña y constató cómo los bares vuelven a llenarse y a vivir su espíritu de fiesta. También volvieron en Madrid una de las actividades más golpeadas, como cines y teatros, hasta las 12 de la noche.

Miles de madrileños se lanzaron a las calles para celebrar el domingo al a noche el fin del estado de alarma que regía desde marzo del año pasado. Algo similar ocurrió en varias ciudades españolas. La normalidad vuelve de a poco a España. Y los franceses esperan ansiosos que les llegue su hora.

