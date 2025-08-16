Trump y Putin afirman que la cumbre sobre Ucrania fue “muy productiva”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes haber mantenido una reunión “muy productiva” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el fin de la guerra en Ucrania, en la que ambos líderes coincidieron, según él, en “muchos puntos”.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva y se acordaron muchos puntos. Quedan muy pocos pendientes”, declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con Putin en Alaska que dieron por terminada sin contestar las preguntas de periodistas, evitando así dar detalles.

“No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo”, agregó Trump, y aseguró que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski “para hablar sobre la reunión”.

Putin, por su parte, calificó de “constructiva” la cumbre de este viernes. “Nuestras negociaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y mutuamente respetuoso. Fueron muy exhaustivas y útiles”, declaró. “Esperamos que el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania”, agregó.

De todas maneras, el mandatario ruso fue crítico con Ucrania y Europa. “Espero que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores”.

Sobre el final, Putin invitó a su homólogo estadounidense a reunirse “la próxima vez en Moscú”. “Es interesante. Voy a recibir un poco de críticas por eso, pero puedo imaginar que eso suceda”, contestó Trump.

Diálogo amigable. La reunión entre los dos presidentes y los asesores principales de cada uno duró alrededor de tres horas, en un ambiente de cordialidad. Trump estuvo acompañado por su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff. Putin, por el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov.

En una especie de drama coreografiado, los dos líderes llegaron en sus respectivos aviones presidenciales y descendieron a la pista de la base aérea estadounidense, con Trump aplaudiendo cuando Putin pisó suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El poderío militar de Estados Unidos se exhibió con un bombardero furtivo B-2 volando por encima, junto a cazas de última generación.

Putin, impertérrito, sonrió ampliamente cuando Trump dio el paso inusual de escoltarlo a “La Bestia”, como llaman a la limusina presidencial segura de Estados Unidos, antes de una reunión en una sala frente a una pantalla que decía, solo en inglés, “En busca de la paz”.

Putin sonrió y bromeó con los periodistas rusos en la visita, un gran avance para un líder que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional relacionada con la guerra de Ucrania, que ha matado a decenas de miles de personas.

“Buen nivel de respeto”. En los últimos días, Rusia ha logrado avances en el campo de batalla que podrían fortalecer la posición de Putin en cualquier negociación de alto el fuego, aunque Ucrania anunció mientras el mandatario ruso volaba, que había recuperado varias aldeas.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One en ruta a Anchorage, Trump dio una nota positiva. “Hay un buen nivel de respeto en ambos lados y creo que algo va a salir de eso”, dijo.

Trump ha insistido en que será firme con Putin, después de ser criticado por parecer intimidado durante una cumbre de 2018 en Helsinki.

Cada palabra y gesto estaba siendo observado de cerca por los líderes europeos y el presidente Zelenski, quien no fue incluido y ha rechazado la presión de Trump para entregar el territorio capturado por Rusia.

“Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos”, dijo Zelenski en una publicación en las redes sociales.

Trump prometió consultar con los líderes europeos y Zelenski, diciendo que cualquier acuerdo final se produciría en una reunión a tres bandas con Putin y el presidente ucraniano para “dividir” el territorio.

Trump se ha jactado de su relación con Putin, culpó a su predecesor Joe Biden por la guerra y prometió antes de su regreso a la Casa Blanca en enero que podría traer la paz en 24 horas.

Pero a pesar de las repetidas llamadas a Putin y una reunión en la Casa Blanca del 28 de febrero en la que Trump reprendió públicamente a Zelenski, el líder ruso no ha mostrado signos de compromiso.

Con esta cumbre se abre una nueva perspectiva, aunque no está garantizado que se logre un acuerdo total sobre el conflicto.