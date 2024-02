Revelan detalles del fatal accidente de Piñera: “El parabrisas se le empañó y quedó ciego”

La autopsia de rigor reveló que Sebastián Piñera murió por "asfixia por sumersión" tras estrellarse el helicóptero que conducía en el Lago Ranco, ubicado a unos 900 kilómetros al sur de Santiago. Sin embargo, las causas del fatal accidente aún no se conocen y en ese sentido se expresó Fabio Valdés, amigo personal del expresidente chileno, quien reveló que "al parecer" el parabrisas de la aeronave "se empaño" y se perdió visibilidad.

“Ellos fueron en la mañana de ayer a la casa de los Cox y, a la hora de almuerzo, dijeron ‘ya, devolvámonos’. Es un viaje de siete minutos en helicóptero, muy corto. El tiempo estaba lloviznando, no es que había una lluvia terrible. Las nubes estaban altas, no había viento. Y según Cox, que también es piloto, no era imprudente hacer ese viaje de vuelta de siete minutos”, fue la descripción que realizó el hombre que conocía a Piñera desde los 5 años.

Las desgarradoras últimas palabras de Piñera antes del mortal accidente: "Ustedes salten primero"

Luego, dio un dato importante en referencia a la caída del aparato: "Al parecer, el parabrisas, por decirlo así del helicóptero, se le empañó totalmente y quedó ciego".

“A 100 metros de distancia de la casa de los Cox intentó volver a tierra, volver a la playa. Ahí, quizás, por una mala maniobra o una precipitación, no sé muy bien esa cosa, producto de las circunstancias que estaba viviendo, cuasi ciego, el helicóptero cayó y cayó de costado. Cayó hacia el lado de él. Y el golpe tiene que haberlo recibido él”, contó Valdés en declaraciones a Radio Agricultura.

Según su versión de los hechos, los tres sobrevivientes pudieron salir de la nave: “Allí, Ignacio Guerrero, que iba con él, al otro lado del helicóptero, el lado que no está pegado al agua, abrió las puertas, salió él, salió su hijo, a duras penas salió la ‘Pichita’, hermana de Sebastián”, detalló Valdés.

La autopsia confirmó cómo murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera tras la caída del helicóptero

“Trataron de sacar a Sebastián, pero el helicóptero estaba semihundido y Sebastián semihundido, y no lo pudieron sacar”, sentenció sobre la nave que se estrelló cerca de las 15 de este martes y quedó sumergida a casi 30 metros.

Previamente, Valdés, compañero de colegio de Piñera y quien confesó tenerle miedo a los helicópteros desde antes de esta tragedia, contó que le pedía al expresidente chileno que fuera precavido cuando se subía a ellos.

“Muchas veces le dije ‘Sebastián, cuidado, esta cosita es peligrosa’. Pero él tenía mucha fe en sí mismo, tenía además suerte, porque tuvo otros percances de los cual salió ileso”, comentó.

Cómo encontraron el cuerpo de Piñera

Ricardo González, integrante del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco y quien encontró el cuerpo de Sebastián Piñera, relató cómo fue la extracción del cuerpo del expresidente chileno del fondo del espejo de agua.

“No fue compleja, ya que las condiciones climáticas, la temperatura, el agua, el viento, la profundidad y el sondeo, eran favorables para hacer un buceo libre”, contó González en declaraciones que reprodujo La Tercera de Chile.

Dijo, además, que Piñera “estaba libre, sin el cinturón, a un costado del helicóptero, a 28 metros de profundidad” y que desde que se arrojó al agua hasta que sacó el cadáver “pasaron 10 minutos aproximadamente”.

“Cuando nosotros llegamos al lugar, los testigos y familiares nos volvieron a indicar que la persona que estaba atrapada era él, el expresidente. Ellos se quedaron en tierra y en la lancha fuimos dos buzos”.

Los restos de Piñera son velados desde el miércoles en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, en Santiago de Chile. La ceremonia continuará el jueves, mientras que el viernes los restos serán trasladados a La Moneda y luego a la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Armas de la capital, para la celebración de los homenajes.