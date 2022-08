Se desabrochó el botón y lo encerraron en la "celda de castigo": el drama de Alexei Navalny en prisión

El opositor ruso encarcelado y crítico de Vladimir Putin, Alexéi Navalny, denunció que fue transferido a una celda de castigo. Denunció que el motivo fue haberse desabrochado un botón del uniforme e intentado crear un sindicato en la cárcel donde cumple su polémica condena.

"Saludos desde la celda de castigo", publicó Navalny en su red social, donde explicó los motivos de su confinamiento estricto, entre ellos haber roto el código de vestimenta mientras realizaba trabajos de costurero en la zona industrial del penal.

El político opositor de 46 años, denunciante de la presunta corrupción del Kremlin y organizador de protestas por toda Rusia, fue sentenciado a nueve años de prisión, una condena que fue cuestionada por tener "motivaciones políticas".

En marzo, Navalny fue condenado a 9 años de prisión en un juicio considerado como una "farsa". (@navalny)

Los motivos por los que encerraron a Navalny

Desde sus redes sociales, Navalny describió la situación que lo llevó al confinamiento estricto, que, según definió, es el "castigo más severo en la jerarquía carcelaria legal pero también ilegal", donde también torturan y matan "con mayor frecuencia".

"Me llamaron del cuartel a la comisión, donde anunciaron que estaba claro en los videos: yo, estando en la zona industrial, me desabrocho regularmente el botón superior de mi bata. Esto ciertamente me caracteriza como un villano incorregible", publicó el político ruso este martes en su cuenta de Instagram, donde suele dar detalles de su vida en prisión.

Además, la semana pasada, Navalny anunció que había creado un sindicato unipersonal en la colonia penitenciaria donde trabaja como costurero. "Una verdadera lucha sindical nunca es fácil, y mucho menos un sindicato en prisión. El Kremlin quiere ver su gulag (en relación al campo de prisioneros de la URSS) compuesto por esclavos silenciosos", agregó en su posteo.

En tanto, el hombre afirmó que permanecerá en este régimen tres días, pero la autoridad de la prisión le avisó que podría convertirse "en su residencia permanente" si no "reconsidera su actitud".

La vida de Navalny en la cárcel

El opositor del Kremlin, que cumple condena en una prisión de máxima seguridad cerca de la ciudad de Vladimir (oeste), describió su celda como una diminuta "casilla de perro de hormigón" donde hace "mucho calor y apenas corre el aire".

"Solo hay una taza y un libro en mi celda. Y solo me dan una cuchara y un plato a la hora de comer", explicó en sus redes, donde contó que la litera donde duerme, de hierro, se pliega temprano por la mañana y se extiende por la noche con una palanca en el exterior. "No hay visitas, ni cartas, ni paquetes. Es el único lugar de la cárcel donde está prohibido fumar", agregó.

Alexéi Navalny organizó protestas en contra del gobierno de Vladimir Putin en toda Rusia. (@navalny)

La condena de Navalny

El activista anticorrupción y político opositor del presidente ruso Vladimir Putin fue detenido en enero de 2021 a su regreso de Berlín, Alemania. A fines de mayo del 2022 la justicia de Rusia ratificó la condena a 9 años de prisión por "fraude y descato", por el desvío de fondos donados a organizaciones de lucha contra la corrupción. Tanto él como sus partidarios niegan estas acusaciones y las consideran "políticamente motivadas".

Navalny se hizo conocido mediante un blog en el que denunciaba la corrupción del Kremlin y antes de ser encarcelado organizó protestas en toda Rusia. En 2018 intentó presentarse como candidato a la presidencia, pero fue excluido de las elecciones en las que Putin obtuvo su cuarto mandato.

