Un monzón de violencia “inusual” golpeó Pakistán y dejó 340 muertos

La población de Pakistán sufrió un devastador monzón que causó la muerte de 344 personas en sólo 48 horas. Este sábado los equipos de rescate seguían recuperando cuerpos sepultados bajo los escombros y el lodo en el norte del país.

En los últimos dos días, las lluvias torrenciales más mortíferas golpearon diferentes distritos de la provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, la más impactada por las tormentas y donde fallecieron 307 personas, la mitad de las muertes registradas en esta temporada de monzón, según la autoridad local de gestión de desastres.

La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por crecidas repentinas o murieron al derrumbarse sus casas. También hubo víctimas electrocutadas por la caída de cables, y otras alcanzadas por rayos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las labores de búsqueda se extendían día y noche para intentar recuperar los cadáveres sepultados bajo los escombros, con más de 2 mil rescatistas movilizados, según informó Bilal Ahmed Faizi, portavoz de los servicios de emergencia provinciales.

“Las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas dificultan el acceso de las ambulancias y los equipos de rescate deben desplazarse a pie”, explicó.

El vocero afirmó que los socorristas intentan evacuar a los sobrevivientes, pero que muy pocos aceptan partir “porque perdieron seres queridos, aún prisioneros bajo los escombros”.

Desastre. “Pareciera que toda la montaña se derrumbó, la región está cubierta de lodo y enormes rocas”, dijo Muhamad Jan, un habitante del distrito de Buner, donde hubo 91 decesos.

“Los residentes recuperan cuerpos y organizan rezos funerarios, pero no sabemos todavía quién está muerto o vivo”, relató Saifulá Jan, un maestro de 32 años.

La autoridad provincial de gestión de desastres de Khyber-Pakhtunkhwa declaró “zonas siniestradas” numerosos distritos en los que “se han desplegado equipos de rescate como refuerzo” para intentar acercarse a las aldeas en terrenos accidentados.

Otras nueve personas murieron en la zona de Cachemira pakistaní. En la parte administrada por India se registraron al menos sesenta víctimas en un pueblo del Himalaya, y otras ochenta siguen desaparecidas. Por último, cinco personas perdieron la vida en la región turística de Gilgit-Baltistán, en el extremo norte de Pakistán, muy popular en verano entre los alpinistas de todo el mundo.

Temporada de monzones. En total, 657 personas fallecieron –entre ellas un centenar de niños– y 888 resultaron heridas desde que a finales de junio comenzó una temporada de monzones de una intensidad “inusual”.

Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Los 255 millones de pakistaníes ya han sufrido en los últimos años inundaciones masivas y mortíferas, explosiones de lagos glaciares y sequías sin precedentes.