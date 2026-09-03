Video: así ingresó el argentino detenido al domicilio donde se cometió el asesinato múltiple en México

La cámara de seguridad colocada en el ascensor del edificio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, registró el ingreso del argentino Diego Sebastián Rosen al domicilio donde se cometió el asesinato del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, la hija de ambos, la empleada doméstica, y la mascota de la familia. Fue una pista clave que permitió horas después concretar su detención.

Los crímenes ocurrieron el 1° de septiembre cuando la policía municipal informó el hallazgo de cuatro víctimas, una de ellas embarazada de cuatro meses, así como la presencia de un menor de 6 años que había sobrevivido, en el interior de un departamento en una torre residencial ubicada en Zona Esmeralda.

El reloj del video, publicado por el medio El Universal, marca las 17:24 y se observa a Rosen vestido con una remera negra, una campera tipo cuero, gorra verde, lentes de sol, y portando una mochila.

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Mientras el ascensor sube, el acusado giró y miró fijamente la cámara de seguridad, pero no tuvo ninguna expresión destacable.

El argentino detenido es un reconocido empresario de 51 años que fue identificado como socio de Ochoa. A su vez, también se arrestó a Gerardo N., investigado por su probable intervención en los hechos.

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De acuerdo a versiones publicadas en medios mexicanos, Rosen y Jonathan Meléndez habrían tenido una relación comercial derivada de negocios inmobiliarios por los que había recibido denuncias de fraude.

El medio Reporte Índigo precisó que Rosen aparece vinculado a NOMAD Property México, una firma dedicada al alquiler de inmuebles en destinos turísticos.

En sus redes promocionaba destinos como Valle de Bravo y Acapulco y solía publicar mensajes de tipo motivacional.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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