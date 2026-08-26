Absolvieron a Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores: qué resolvió la Justicia

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo por los hechos que no estaban prescriptos y descartó la existencia de una asociación ilícita. También fueron absueltos Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, quienes permanecían detenidos.

La sentencia, conocida este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, estableció en cambio penas de prisión para otros dos acusados. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo fue condenado a 22 años de cárcel, mientras que Raúl Mermet recibió una pena de 10 años por su participación en una red de trata de personas.

Corazza, de 54 años, había llegado al juicio con una tobillera electrónica, que utilizaba desde su excarcelación en noviembre de 2023. Tras la lectura del veredicto, el tribunal ordenó retirar el dispositivo y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre él.

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“Es lo que vengo diciendo desde hace tres años, que soy inocente. Es lo que dije siempre”, afirmó el exganador de Gran Hermano al salir de los tribunales, acompañado por sus hermanas y otros familiares.

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Qué resolvió el tribunal

Los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni absolvieron a Corazza de la acusación por corrupción de menores. Además, determinaron que el hecho de exhibiciones obscenas agravadas que se le atribuía estaba prescripto.

Según la acusación, ese episodio habría ocurrido en 2001, cuando Angelotti trasladó a dos menores de entre 11 y 13 años hasta la zona de Plaza Miserere. Allí, uno de ellos habría ingresado al automóvil de Corazza. Para el tribunal, la acción penal por ese hecho ya se encontraba extinguida por el paso del tiempo.

El fallo también descartó la existencia de una asociación ilícita entre los acusados. Sin embargo, los magistrados consideraron acreditada la existencia de una red dedicada a captar jóvenes en situación de vulnerabilidad para trasladarlos y explotarlos sexualmente.

En ese punto, la Justicia condenó a Angelotti a 22 años de prisión por trata de personas agravada, abuso sexual, pluralidad de víctimas y minoridad, además de otros delitos vinculados con la corrupción de menores y material de abuso sexual infantil. Mermet, en tanto, recibió 10 años como partícipe necesario de la trata de una persona menor de 18 años, agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad.

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Las absoluciones y las víctimas

Además de Corazza, fueron absueltos Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, quienes se encontraban detenidos. El tribunal ordenó su inmediata libertad. Durante el debate declararon al menos diez víctimas, cuyos testimonios se realizaron bajo reserva de identidad.

El juicio se desarrolló durante más de diez meses y, en buena parte de las jornadas, a puertas cerradas para preservar a quienes habían sido menores de edad al momento de los hechos. El tribunal también hizo lugar al pedido de reparación económica para cuatro de las víctimas. La medida establece el pago equivalente a 20 salarios mínimos para cada una.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició en octubre de 2022, luego de una denuncia presentada por una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. La investigación avanzó hasta marzo de 2023, cuando se realizaron una serie de allanamientos y fueron detenidos los principales sospechosos. En los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital y material de abuso sexual infantil.

La hipótesis de los investigadores sostenía que la organización operaba desde 1999 y se dedicaba a captar adolescentes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, principalmente en Misiones, para trasladarlos hacia la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual. El juicio oral comenzó el 27 de agosto de 2025 y tuvo audiencias todos los miércoles durante más de diez meses.

En los alegatos, la Fiscalía había solicitado la absolución de Corazza. El fiscal Patricio García Elorrio sostuvo que los hechos que no estaban alcanzados por la prescripción no habían podido ser demostrados con suficiente certeza durante el debate. Para Angelotti había pedido 22 años, la misma pena que finalmente impuso el tribunal. También había solicitado penas para Aguiar, Charpenet y Mermet, aunque finalmente solo este último fue condenado.

Tras conocerse la sentencia, los abogados de Corazza, Gustavo Adolfo Posleman y Horacio Raúl Semin, señalaron que el fallo confirmó la posición que habían sostenido durante todo el proceso.