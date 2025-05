Caso Maradona: hoy declaran el psicólogo Carlos Díaz y dos acompañantes terapéuticos

El psicólogo Carlos Díaz y dos acompañantes terapéuticos declararán este martes en el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. Los hermanos Alejandro y Carlos Cottaro comparecerán desde las 10.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, al tiempo que Díaz hará lo propio por la tarde.

Se trata de una audiencia clave, dado que el especialista en adicciones es uno de los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exjugador. La primera imputada en declarar fue la psiquiatra Agustina Cosachov.

El psicólogo fue contratado por el abogado Matías Morla y abordó las adicciones a las drogas y el alcohol del célebre futbolista, a la vez que participó de la reunión en la Clínica Olivos en la que se le comunicó a la familia que Diego sería trasladado a la vivienda del barrio cerrado San Andrés. Esta última decisión había sido cuestionada tanto por personal de salud como por los familiares del propio fallecido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además de Díaz y Cosachov, los otros cinco imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe, Mariano Perroni, y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Carlos Díaz fue contratado por el abogado Matías Morla para ayudar a Maradona con sus adicciones

La Justicia declaró culpable a la mujer que apuñaló a sus dos hijos de ocho y cinco años en Corrientes

Se conoció un video de las personas que filmaron el juicio para el documental sobre Maradona

Un video muestra a los presuntos participantes del supuesto documental sobre el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona que realizaría la cadena británica BBC. Rodolfo Baqué, el defensor de la auxiliar de enfermería Dahiana Gisela Madrid, informó a la agencia Noticias Argentinas que se trata de dos hombres y dos mujeres que trabajarían en el canal inglés.

En las imágenes se observa a uno de los sospechosos sacar una cámara para registrar el desarrollo de la primera audiencia del debate que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, a la vez que los siete imputados se presentaban ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, acusada de promover el proyecto audiovisual.

Luego, una policía advierte la situación y le informa al periodista que está prohibido grabar el juicio, por lo que guarda el dispositivo, al tiempo que uno de sus colegas se levanta y cambia de asiento, con el objetivo de buscar una mejor ubicación o ángulo para continuar con la filmación. El hombre rubio entonces saca unos lentes oscuros de su bolsillo y se los coloca, mientras el fiscal Patricio Ferrari comienza su exposición.

Los cuatro sospechosos reciben una introducción desde alguien de la puerta de la sala, la cual es susurrada al oído del periodista (advertido por la oficial en primera instancia) por una de las mujeres y se prepara para retomar la filmación. Posteriormente, vuelve a comunicarse con el señor de anteojos oscuros, realiza un gesto con una de sus manos y vuelve a grabar con la cámara.

Rodolfo Baqué, Fernando Burlando (asesor jurídico de Dalma y Gianinna Maradona) y Mario Baudry (representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona) pidieron que se investigue "la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal".

La jueza Verónica Makintach quedó envuelta en la polémica, ya que habría autorizado el ingreso de dos personas ajenas al proceso para realizar el supuesto documental para la productora Pegsa, dirigida por su hermano Juan y por el exrugbier Agustín Pichot. Las sospechas surgieron cuando el jueves pasado la magistrada encabezó el debate, mientras que en los días anteriores ocupaba otra posición en el tribunal. "Me duele muchísimo", dijo sobre los rumores, y agregó que "Me parece un disparate, me sentí agraviada porque se duda de mi imparcialidad".

ML