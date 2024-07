Causa Vialidad: tras la feria judicial, Casación resolverá si agrava la condena contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal tiene previsto resolver luego de la feria judicial si agrava la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. En ese sentido, según versiones que circulan, uno de los tres jueces que debe votar se pronunciaría por elevar la pena y sumar el delito de asociación ilícita, mientras que se desconoce cómo votarán los otros magistrados.

La exmandataria fue condenada el 6 de diciembre de 2022 por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a seis años de prisión por fraude al Estado. Tanto Gorini como Giménez Uriburu votaron por sentenciarla por el delito de fraude contra la administración pública; mientras que Basso, en minoría, buscó sumar el delito de asociación ilícita, lo cual había sido reclamado por el fiscal de juicio Diego Luciani.

Justamente, ese fallo fue elevado a Casación para que sea revisado, siendo que los magistrados que intervienen son Gustavo Hornos, que preside la sala en esa causa, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Por ese motivo, se llevaron a cabo seis audiencias entre febrero y mayo de este año con el fiscal ante el tribunal, Mario Villar, y los abogados defensores de los condenados y absueltos.

Durante los encuentros, el fiscal Villar reclamó elevar la pena a doce años de prisión y que se condene también a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares o que se considere cada una de esas licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agraven la pena en función del concurso de delitos. Sumado a esto, solicitó que se confirme su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos.

El fiscal Mario Villar solicitó que Cristina Kirchner también sea condenada por el delito de asociación ilícita, tal como había planteado el fiscal Diego Luciani.

"¿Qué les decimos a los funcionarios que asumen el cargo? Si al arrancar en la función comenten muchos delitos, se los considerará uno solo, ¿qué ejemplo estamos dando?”, expresó el fiscal, a modo de protesta por la escala penal que utilizó el tribunal oral para definir la sentencia.

En ese sentido, pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner como jefa y como organizadores el exsecretario de Obras Públicas José López; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. También solicitó que sean sentenciados Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.

El fiscal pidió ampliar las condenas mientras que el abogado de Cristina Kirchner reclamó la absolución

Al respecto, el fiscal Villar manifestó que se deben aplicar las penas que pidió en el juicio oral su colega Luciani: doce años de prisión para Lázaro Báez; diez años para De Vido y José López; seis años para Periotti; cuatro años para Fatala; tres años de prisión en suspenso para Garro, y dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta para Carlos Kirchner.

En tanto, el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, reclamó la absolución de su clienta. También argumentaron los abogados de De Vido, Periotti, Fatala, José López y Carlos Kirchner.

Fuera de Casación se especula con que el juez Gustavo Hornos habría votado por agravar la condena y ampliar la acusación contra Cristina Kirchner.

De esa manera, los jueces de Casación deberán definir si confirman el fallo inicial, si lo revocan o modifican el monto de las penas. Para ello, tenían un plazo de 20 días, el cual ya venció. En esa línea, volverán a trabajar el 29 de julio, cuando finalicen las vacaciones de invierno, y deberían tener una sentencia en los próximos días.

Según informó La Nación, entre los colegas del juez Hornos figura el rumor de que ya habría elaborado su voto, aunque se desconoce su contenido. En esa línea, fuera de los tribunales se especula con que el juez podría haberse pronunciado por agravar la condena y ampliar la acusación. Al respecto, el magistrado ya votó en el pasado en otros expedientes con posiciones duras contra el kirchnerismo.

Por su parte, Borinsky y Barroetaveña aún no emitieron su voto. De cara a la sentencia, Borinsky llega con la intención de ser Procurador General de la Nación, si es que lo postula el presidente Javier Milei, para lo cual necesitará los votos del kirchnerismo en el Senado debido a que hace falta una mayoría de dos tercios de Cámara alta.

En tanto, Barroetaveña viene de una polémica a raíz de su voto en el caso de los cuadernos de las coimas, donde se pronunció por evitar que Angelo Calcaterra, el primo del expresidente Mauricio Macri, vaya a juicio oral con el resto de los empresarios al entender que sus aportes fueron electorales y no una coima para mantener los contratos de obra pública.

Por el momento, la sentencia contra la expresidenta no está firme, por lo que no se encuentra detenida. En caso de que tanto Casación como la Corte Suprema dejen firme el fallo, podría ser arrestada. Al respecto, si bien no cuenta con fueros para evitar ser apresada, como tiene más de 70 años podría solicitar un eventual arresto domiciliario.

MB / ED