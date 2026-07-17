El exgimnasta olímpico argentino Federico Molinari fue condenado a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional por el delito de grooming. A partir del fallo que confirmó su responsabilidad, la Justicia determinó que el hombre de 41 años había mantenido contactos de connotación sexual con una adolescente de 15 años que era alumna de uno de los gimnasios que administraba en Don Torcuato, partido de Tigre.

Se trata de una sentencia que fue dictada por la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.º 3 de San Isidro, tras un proceso judicial iniciado a partir de una denuncia presentada en 2023. A través de lo que informaron fuentes judiciales, los hechos investigados ocurrieron en 2020, cuando la víctima asistía al gimnasio que Molinari dirigía junto a su pareja en la zona norte del conurbano bonaerense.

Al momento, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, encabezada por el fiscal Gonzalo Acosta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En línea con la causa, el deportista utilizó redes para enviarle a la adolescente mensajes de tono sugestivo. Algunas de las pruebas incorporadas al expediente son conversaciones en las que le pedía activar el "modo efímero" de Instagram, una función que elimina automáticamente los mensajes luego de ser vistos, además de expresiones: "Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía" y "¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo".

Federico Molinari, de 41 años, fue una de las principales figuras de la gimnasia artística argentina durante más de una década

Las capturas de pantalla de esos intercambios constituyeron una de las principales pruebas valoradas durante el juicio.

Según el expediente, la joven dejó de asistir al gimnasio en 2021. Tiempo después, mientras realizaba un tratamiento psicológico, contó los motivos que la habían llevado a abandonar la actividad deportiva. A partir de ese relato, su madre decidió presentar la denuncia ante la Justicia.

Además de la pena de un año y ocho meses de prisión condicional, este tipo de condena implica que el sentenciado no irá a prisión siempre que cumpla las reglas de conducta y no cometa nuevos delitos durante el plazo fijado.

¿Qué es el grooming?

El grooming es un delito previsto en el artículo 131 del Código Penal argentino. Consiste en que un adulto contacte a un menor de edad mediante medios electrónicos, redes sociales o cualquier tecnología de comunicación con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

Su figura fue incorporada al Código Penal mediante la Ley 26.904, sancionada en 2013.

Ante una situación de grooming o sospecha de contacto inapropiado con un menor, se puede solicitar asistencia a través de la Línea 137, que brinda atención y acompañamiento ante situaciones de violencia sexual y familiar, o realizar la denuncia ante la Justicia y los organismos de protección correspondientes.

Acusan al pastor detenido por grooming de haber abusado de dos adolescentes y agravan su situación judicial

Quién es Federico Molinari

El deportista alcanzó un lugar destacado en la historia argentina al convertirse en el primer gimnasta nacional en alcanzar una final olímpica en la especialidad de anillas durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo el octavo puesto (diploma olímpico). Su trayectoria también incluye una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, consolidándose como una figura pública relevante en su disciplina hasta antes de esta condena judicial.

MV/ML