El “gendarme carancho” que simuló haber sido atropellado durante una protesta de trabajadores va a juicio

La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de la defensa del comandante Juan López Torales, conocido por el apodo de “el gendarme carancho”, y así ratificó el juicio oral en su contra para que se lo investigue por el cargo de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido realizado con violencia y falso testimonio.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) comunicó esta novedad, y agregó que, en julio de 2014, Torales se arrojó de forma deliberada sobre el capó de un vehículo en movimiento en una protesta de trabajadores de la autopartista Lear realizada en la Panamericana, partido bonaerense de Tigre, fingiendo un falso atropello para justificar los arrestos. Sin embargo, toda la secuencia quedó registrada por los periodistas presentes en el lugar.

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Luego del presunto arrollamiento, otros gendarmes empezaron a pegarle al vehículo de Cristian Romero, conductor del rodado, y lo sacaron a la fuerza para arrestarlo. López Torales prestó declaración testimonial afirmando que había sido embestido; sin embargo, en mayo del año pasado, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lo procesó, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

En esa causa, remarca Noticias Argentinas, también fueron denunciados el por entonces viceministro de Seguridad, Sergio Berni, y el coronel Roberto Galeano, acusado por los manifestantes de haberse infiltrado entre quienes protestaban.

Nicolas del Caño

En ese momento, el diputado del PTS Nicolás del Caño cuestionó a Berni y aseguró que si seguía en su cargo era porque “lo sostienen desde la Presidencia”.

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Más allá de la polémica mediática, el año 2024, la jueza decidió elevar la causa a juicio, pero la defensa de López Torales le pidió al Tribunal Oral Federal 5 de San Martín que dictara el sobreseimiento del gendarme por prescripción.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

El TOF rechazó esta solicitud y la Cámara Federal de Casación Penal consideró inadmisible el recurso de la defensa, que intentó llegar a la Corte Suprema para revocar la decisión, pero este planteo fue rechazado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.