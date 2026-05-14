Escándalo en la audiencia por Maradona: Luque mostró un video de la autopsia frente a Gianinna y se descompensó

La décima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona terminó este jueves 14 en medio de un escándalo y una fuerte conmoción dentro de la sala. Tras más de seis horas de declaración del médico Mario Schiter, el imputado Leopoldo Luque pidió ampliar su indagatoria ante los jueces y protagonizó un episodio que derivó en gritos, insultos y la suspensión de la jornada.

El neurocirujano comenzó a exponer cuestiones vinculadas a la autopsia del exfutbolista. En ese contexto, reprodujo un video del análisis forense de Maradona sin advertir —o sin reparar— que en la sala se encontraba Gianinna Maradona.

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La reacción fue inmediata, según trascendió desde la audiencia, hubo gritos para que detuviera la reproducción y la hija del Diez abandonó la sala visiblemente afectada. “Hijo de puta”, le gritó a Luque antes de retirarse por una puerta lateral.

Minutos después, el abogado Fernando Burlando confirmó que Gianinna había sufrido una descompensación. “La víctima está en crisis, tiene todo el derecho a estar presente en este juicio por situaciones que son evidentes y voy a pedir un cuarto intermedio hasta que se reponga, y no creo que sea hoy”, sostuvo el letrado ante el tribunal.

Caso Maradona: Francisco Oneto, defensor de Luque, se cruzó a los gritos con un fiscal y un juez mientras declaraba un testigo

“La situación fue muy violenta. Gianinna nunca lo había visto. Si quieren pidan un médico”, agregó Burlando. En medio de la tensión, el médico clínico imputado Pedro Di Spagna se ofreció a asistirla, aunque la propuesta fue rechazada.

Finalmente, los jueces decidieron levantar la audiencia y postergar la continuidad del debate oral hasta el próximo martes, cuando está previsto que declaren tanto Luque como el psicólogo Carlos Díaz.

El episodio se produjo en una de las etapas más sensibles del proceso judicial que investiga las circunstancias de la muerte de Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre.

Desde el inicio del juicio, la exposición de imágenes médicas y detalles sobre el deterioro físico del ex capitán de la Selección argentina generó momentos de fuerte impacto emocional entre sus familiares. En las primeras audiencias, incluso, la fiscalía mostró fotografías tomadas tras su muerte que provocaron llantos y escenas de tensión en la sala.

Caso Maradona: Francisco Oneto, defensor de Luque, se cruzó a los gritos con un fiscal y un juez mientras declaraba un testigo

Luque, uno de los principales imputados en la causa, mantiene desde hace años una relación conflictiva con las hijas de Maradona, que lo responsabilizan públicamente por las decisiones médicas adoptadas durante los últimos días de vida del exfutbolista.

La fiscalía sostiene que los profesionales de la salud acusados actuaron con negligencia y dejaron a Maradona en una situación de “desamparo”, mientras que las defensas rechazan las imputaciones y argumentan que el paciente se negaba a recibir determinados controles y tratamientos.

En el juicio son juzgados siete integrantes del equipo médico por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

RG