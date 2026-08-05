Fentanilo contaminado: qué pasará este miércoles con las dos exfuncionarias encargadas de controlar los laboratorios detenidas ayer

Nélida Agustina Bisio, la extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó, exjefa del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fueron detenidas ayer en el marco de la causa que investiga las muertes provocadas por el fentanilo contaminado, y serán indagadas este miércoles por la fiscal María Laura Roteta y el juez Ernesto Kreplak

Juez Ernesto Kreplak

Esa información fue dada a conocer por el portal Infobae, que además agregó que las dos mujeres están detenidas en una repartición de la Policía de la Ciudad hasta el momento en que sean llevadas a La Plata, para su indagación.

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Las dos exfuncionarias controlaban los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que están siendo investigados por el fentanilo contaminado, pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.

En enero, a través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Bisio a su cargo de la ANMAT; mientras que Mantecón Fumadó fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando la apartaron de su puesto de forma preventiva.

Ariel García Furfaro

Cómo fue la detención de Mantecón Fumado y Bisio

La Agencia Noticias Argentinas (NA) habló con fuentes del caso quienes le revelaron que todo comenzó cuando integrantes de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad realizaron tres allanamientos tras la orden del juez Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata.

Bisio fue arrestada en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, mientras que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente acompañada por su abogado en la dependencia policial.

Según el comunicado oficial para “fundar el pedido” de allanamiento, la fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, argumentaron que “los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales”.

De acuerdo al escrito, este historial puede entenderse “por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Eso derivó en la contaminación del fentanilo HLB”.

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Por ese motivo, “las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados”, remarcó el escrito del portal Fiscales que reprodujo la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Según los fiscales, estaría probado que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”; pero, pese a ello, “no generaron ninguna acción para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios”.

Fentanilo

Los investigadores señalaron que, durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024, “se detectaron irregularidades estructurales tanto en las condiciones de elaboración como en los sistemas de control y aseguramiento de calidad implementados por el establecimiento”, pero el organismo regulador no tomó las medidas necesarias.

Tras citar esos datos, los representantes del Ministerio Público Fiscal concluyen que “la falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a más de 40”.