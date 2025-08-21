La declaración indagatoria a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue postergada. El empresario se entregó este miércoles 20 de agosto en la alcaidía de Ezeiza y quedó arrestado en la causa por el fentanilo contaminado que ya provocó casi un centenar de muertes.

Tras el operativo de este miércoles, cuando un grupo importante de accionistas, directivos y directores técnicos vinculados al caso fueron detenidos por orden del juez Ernesto Kreplak, se suponía que este jueves se realizaría la indagatoria a García Furfaro, pero, según pudo saber Noticias Argentinas, la medida fue postergada hasta el próximo viernes 22 de agosto.

La detención de Ariel García Furfaro este miércoles 20 de agosto

Otro detalle que se conoció hoy es que el Ministerio de Salud ya no es querellante en la causa frente a la sospecha de que organismos públicos pueden tener responsabilidad en el caso, por omisión o connivencia.

Tras las detenciones del miércoles, tomó mayor impulso la investigación sobre el desempeño de los organismos públicos que debían controlar los laboratorios. Por ese motivo, el juez Kreplak decidió revocar el rol de parte querellante que le había sido concedido al Ministerio de Salud de la Nación.

Fentanilo contaminado: quién es quién en el “clan García Furfaro” y qué rol cumplían

Ariel García Furfaro es investigado por las graves irregularidades ocurridas con dos lotes que produjo su laboratorio y que habrían provocado casi un centenar de muertos. Además de él, ayer fueron detenidos sus hermanos, Hernán y Diego, su madre, Nilda Furfaro, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio; el de HLB, José Antonio Maiorano; el presidente de Ramallo, Horacio Tallarico; y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

La ministra Patricia Bullrich anunciando el arresto de los hermanos de García Furfaro

Causa fentanilo contaminado: fue despedida la funcionaria que debía controlar los laboratorios

El Gobierno decidió que la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, diera un paso al costado el miércoles 20 de agosto, al ser señalada como la funcionaria que no le avisó, con la suficiente rapidez, al ANMAT sobre el fentanilo contaminado.

Fuentes oficiales que hablaron con Clarín aseguraron que este apartamiento se implementó luego que se conociera un informe al que el INAME no le habría aplicado el “trámite urgente que ameritaba, relacionado al caso del laboratorio Ramallo, que producía exclusivamente para HLB Pharma y donde se fabricó el fentanilo contaminado”.

Según sus superiores, Mantecón Fumadó “habría ignorado ese informe que detallaba graves incumplimientos en los laboratorios investigados y, aparentemente, solamente ella y subalternos de ese instituto habrían tenido acceso a esa información”.

