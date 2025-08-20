La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, festejó en su cuenta oficial de X las detenciones de tres de los implicados en el caso del fentanilo contaminado, asegurando que “se acabó la impunidad”, para luego afirmar: “Ser amigo del poder kirchnerista no te salva”.

La funcionaria comenzó mostrando imágenes de Diego y Damián Furfaro, hermanos de Ariel, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y, junto a ellas, escribió: “Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido”.

Patricia Bullrich anunciando la detención de los hermanos de Ariel García Furfaro

La ministra aseguró: “La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pocos minutos después compartió una nueva foto y anunció: “Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido. Ser amigo del poder kirchnerista no te salva”.

Patricia Bullrich celebró el arresto de Ariel García Furfaro

La causa por el fentanilo contaminado

El caso se basa en los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo elaborados en diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma. De acuerdo al Instituto Malbrán, las partidas contenían bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica.

Este martes 19 de agosto, el juez Ernesto Kreplak recibió un informe del Cuerpo Médico Forense sobre las primeras 20 historias clínicas de pacientes muertos. En 12 de esos casos, la junta médica determinó que la administración del fentanilo contaminado contribuyó al desenlace fatal.

La causa ya contabiliza por lo menos 96 muertes vinculadas al fentanilo contaminado. El magistrado centró las principales responsabilidades en la familia García Furfaro, que manejaba HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

NOTICIA EN DESARROLLO