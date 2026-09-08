Lotocki cambió la cara: el Tribunal dispuso su prisión preventiva

El cerco sobre Aníbal Lotocki terminó de cerrarse este martes. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó la inmediata detención del cirujano para que comience a pagar la condena a ocho años de prisión que arrastra por las graves secuelas que dejó en la salud de Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis. Según detalla el escrito de doce páginas al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia no solo ratificó la pena de cárcel por estafa y lesiones graves, sino que le bajó la persiana a su carrera: quedó inhabilitado por una década entera para ejercer la medicina.

La orden de captura irrumpe en el peor momento procesal para el médico, quien actualmente está sentado en el banquillo de los acusados enfrentando otro juicio por el homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate. Aunque la defensa del cirujano intentó ganar oxígeno presentando un recurso de queja extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia (lo que técnicamente mantiene el fallo original sin estar firme), los magistrados decidieron cortar con la espera burocrática y avanzaron de lleno con el arresto.

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