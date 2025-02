Maqueda y el reproche a Lorenzetti porque no fue a su despedida: "Lo voté cuatro veces"

El exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda volvió a hablar sobre las disputas de poder dentro del máximo tribunal, del que fue parte hasta diciembre. Apuntó contra uno de los tres miembros actuales, Ricardo Lorenzetti. Soltó un reproche al recordar que no fue a su despedida: “Lo voté cuatro veces para presidente de la Corte”.

Maqueda brindó este martes una entrevista en el canal de YouTube de Cenital. Cuando le preguntaron por la postulación de Ariel Lijo para intergrar el cuerpo, se excusó: “Tengo limitaciones para opinar y me las he impuesto yo. Para defender las instituciones hay cosas sobre las que no puedo opinar”.

Después le preguntaron sobre la interna en la Corte. “La pelea está centrada en el tema administrativo, no tanto en el manejo del presupuesto sino en la conducción de la Corte. (Lorenzetti) viene diciendo eso desde que perdió la presidencia. Lo que hay es una disputa de la presidencia de la Corte, desde que Lorenzetti la perdió”, respondió.

Subrayó: “Las disputas de poder internas de la Corte no son por razones políticas ni jurídicas, ni por concepciones que se tengan sobre los fallos, son disputas por el poder administrativo solamente. No se ha visto nunca”.

Consultado sobre Javier Milei, Maqueda dijo que en su opinión el mundo “camina hacia el autoritarismo” y destacó al Preidente “como parte de un sistema de preferencias con determinados mandatarios en el mundo como Orban en Hungría, Meloni en Italia o Trump en Estados Unidos, y con amistades y cercanías como las que ha tenido con Bolsonaro”.

“A mí me preocupa seriamente, porque son el ejemplo clásico de quienes abordan las democracias y desde adentro tratan de desvirtuarla total y absolutamente”, remarcó.

Y puntualizó: “Lo que me preocupa en Milei durante este año es la no aceptación de que el Congreso de la Nación es el órgano de legislación supremo establecido por la Constitución y que cuando hay mayorías hay que acordar. No veo que eso se esté haciendo. Se está apelando a decretos de necesidad y urgencias, al veto, a la prórroga del presupuesto”.

“No son grandes desviaciones hasta el momento. Podríamos hablar de una falta de calidad institucional”, sostuvo.

