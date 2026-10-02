El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz cuestionó el actual sistema de selección de magistrados y reclamó cambios en el mecanismo que utiliza el Consejo de la Magistratura para elegir a los candidatos a ocupar cargos en la Justicia.

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“Debemos mejorar el proceso de selección de magistrados. La Justicia es una organización donde lo más importante es la gente y, entre la gente de la Justicia, los más importantes son los magistrados”, afirmó Rosenkrantz durante su exposición en el XXVI Encuentro de Jueces de Tribunales Orales, realizado en San Martín de los Andes.

En ese marco, el magistrado respaldó el nuevo reglamento de concursos impulsado por la Corte Suprema para modificar el procedimiento de selección. La propuesta fue aprobada por el máximo tribunal mediante la Acordada 4/2026 y enviada al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.

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Rosenkrantz sostuvo que el objetivo es que el organismo encargado de los concursos pueda garantizar que quienes finalmente sean seleccionados sean “los mejores candidatos”. Para el juez, el sistema actual presenta una serie de deficiencias que deberían ser corregidas.

Las críticas de Rosenkrantz al sistema de selección de jueces

Entre los principales cuestionamientos, el vicepresidente de la Corte señaló que el procedimiento actual no evalúa de manera suficiente los conocimientos generales de Derecho de quienes aspiran a convertirse en magistrados.

También puso el foco en la evaluación de los antecedentes de los postulantes. Según planteó, el mecanismo vigente no cuenta con criterios claros para ponderar determinadas características personales vinculadas con la competencia y el compromiso necesarios para ejercer la función judicial.

La propuesta elaborada por la Corte busca modificar distintos aspectos de los concursos a partir de criterios de idoneidad, mérito, transparencia y trazabilidad. Entre otros cambios, plantea darle mayor peso al rendimiento académico, reducir márgenes de discrecionalidad y garantizar el anonimato en las pruebas de oposición.

El proyecto ya generó debate dentro del Consejo de la Magistratura. Organizaciones vinculadas con la Justicia coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proceso más transparente y con menor discrecionalidad, aunque algunas plantearon objeciones sobre aspectos específicos de la reforma, entre ellos la perspectiva de género.

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El Consejo de la Magistratura es el organismo previsto por la Constitución para intervenir en la selección de los jueces de los tribunales inferiores mediante concursos públicos. El artículo 114 establece que tiene, entre otras funciones, la de seleccionar a los postulantes a las magistraturas inferiores.

En el tramo final de su exposición, Rosenkrantz apuntó particularmente a los representantes de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, organismo que deberá definir el futuro del reglamento propuesto por la Corte.

La discusión se da además en un contexto de revisión de los mecanismos de selección judicial. En junio, el Gobierno modificó por decreto el procedimiento para la designación de integrantes de la Corte Suprema, fiscales, defensores y magistrados federales, con el argumento de acortar plazos y simplificar distintas instancias del proceso.

RG