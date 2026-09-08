Fernando Cerimedo, que hasta ahora cumplía prisión preventiva en Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por una segunda orden judicial vinculada a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, al ingresar al penal, el asesor político argentino dejó una frase dirigida al presidente boliviano Rodrigo Paz, con quien trabajó en la campaña y mantuvo un vínculo cercano: “Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca”, dijo, en referencia a Beller.

Su frase se produjo en un contexto sensible para el consultor, quien había trabajado junto a Paz durante su campaña y luego mantuvo un lugar cercano al mandatario. De hecho, en los últimos días el propio presidente boliviano amplió la descripción sobre las tareas que había desempeñado el argentino y aseguró que lo ayudó a “poner a Bolivia en el mundo”.

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El traslado de Cerimedo se concretó alrededor de las 5.30. Horas antes, Cerimedo había sido retirado del penal de Palmasola, en Santa Cruz, bajo un fuerte operativo policial y trasladado hasta el aeropuerto de Viru Viru. Desde allí tomó un vuelo hacia El Alto, en La Paz.

Esta medida se basa en la Resolución Judicial 313/2026, dictada el 29 de agosto por un juzgado paceño, que estableció 180 días de detención preventiva en Chonchocoro dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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Según la información difundida en Bolivia, el operativo se demoró dos semanas por cuestiones vinculadas a la situación de salud de Cerimedo y por la falta de una disposición formal para concretar el traslado. Luego de una evaluación médica y de que su defensa confirmara que se encontraba estable, se avanzó con la medida.

El ataque contra Nadia Beller

El origen de una de las principales causas contra Cerimedo se remonta al 17 de agosto, cuando Nadia Beller fue atacada a tiros frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Al momento, la abogada recibió tres disparos y sobrevivió.

La mujer embarazada permanece bajo protección de las autoridades bolivianas en un lugar reservado debido a su condición de testigo. Un día después del ataque, Cerimedo fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Tres días más tarde, un juez ordenó su detención preventiva por tentativa de feminicidio.

Ahora, la investigación busca determinar quiénes participaron del ataque y quién pudo haberlo ordenado. Cerimedo sostiene que es inocente y pidió que se investiguen otras hipótesis.

Uno de los hombres señalados por la Policía boliviana como presunto participante del operativo apareció en un video y aseguró que había intervenido en el hecho, aunque negó haber sido quien disparó contra Beller. Aldo Silva Peña, conocido como “Juancho”, afirmó que la intención era darle “un susto” y sostuvo que el verdadero objetivo de la operación era un “argentino”.

Beller también realizó denuncias sobre el papel que Cerimedo habría tenido en el entorno del poder boliviano. Lo describió como una persona con influencia dentro de la administración y lo acusó de participar en presuntos negociados vinculados al combustible y al oro. A partir de esas denuncias, la Fiscalía boliviana inició otras investigaciones y realizó allanamientos en propiedades.

En uno de esos procedimientos, los investigadores encontraron más de medio millón de bolivianos, dólares y euros, además de documentación y una estructura que fue descripta como una “mini granja de bots”.

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También fue allanada una oficina ubicada en la zona sur de La Paz, cuyo alquiler tenía un costo de unos 25.000 bolivianos. Según explicó entonces el fiscal Miguel Cardozo, allí presuntamente iba a funcionar una oficina desde la cual Cerimedo desarrollaría tareas vinculadas con su actividad de asesoramiento.

Además de las causas por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, Cerimedo enfrenta otras investigaciones, entre ellas una por violencia familiar, otra vinculada con una presunta protección al narcotráfico y una causa conocida como “narcoencomiendas”.

MV/ff