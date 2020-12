En los diccionarios, las definiciones de los colores suelen ser ostensivas. Para decir cómo es una cosa, la muestran o la mencionan. El diccionario de la Real Academia Española define «amarillo» de este modo: «De color semejante al del oro, la flor de la retama, etc. Es el tercer color del espectro solar.» Señala cosas amarillas. Quizás no hayan elegido del todo bien: retamas y lingotes de oro no son cosas que uno ve todos los días; no siempre se tiene un arco iris a mano (porque el «espectro solar» es eso y no un fantasma) y cuando por fin se presente, luego de esperar durante meses por una tarde de lluvia con sol, no se sabrá en qué orden contar los colores, si desde adentro hacia afuera o al revés. El diccionario Vox define al amarillo como: «Color parecido al del oro, el limón, la flor de retama, etc.; es el tercero del espectro solar». El Santillana habla del oro y de la «piel de los limones», actuando como síntesis del Espasa, que sólo menciona al oro, y del diccionario de María Moliner, que habla de «la cáscara» de los limones. Más variado es el diccionario Colmex, editado en México: «Color del oro, de la yema del huevo, de los pollos o los patos recién nacidos; es el tercero en el espectro solar o arco iris». Pero sin dudas la definición más lírica y sugestiva es la del Diccionario de Autoridades editado por la Real Academia Española en 1726: «Color que imita al del oro cuando es subido, y a la flor de la retama cuando es bajo y amorriguado. Covarrubias dice que es voz compuesta del artículo arábigo a y de la voz griega marillo, que vale tanto como lánguido fuego que no resplandece. Es color infeliz por ser el de la muerte, o el de la larga y peligrosa enfermedad».

(En la imagen: toda la familia de Olive viaja a California en una combi amarilla para participar en un concurso de talentos infantiles. En Little Miss Sunshine, de Jonathan Dayton y Valerie Faris, 2006.)